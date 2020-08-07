GEREKEN TEDBİRLERİ ALMADAN ATILAN ÇELİŞKİLİ “NORMALLEŞME” ADIMLARI,AZALMA SÜRECİNE GİRMİŞ OLAN VAK’A SAYISININ TEKRAR YÜKSELMESİNE YOL AÇTI.

1500’ün üstüne de çıkar mı?

BİLİM Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: “13 gündür bir artış eğilimi vardı. Son 7 gündür 950'nin üzerine çıktı, 1000 oldu. Gelecek hafta maalesef yine binlerin üzerinde seyreder. Bu rakamlar 1500'e uzanır diye endişem var. 'Daha üzerine çıkmaz' diye de açık açık dua ediyorum.”

Sağlık çalışanları tedirgin

Ankara, Gaziantep ve Diyarbakır'da hasta sayısındaki artıştan sonra gözler İstanbul'a çevrildi. Sağlık çalışanları tedirgin. Tabip Odası Başkanı Saip: “Hastalar hastanelere ulaşımda güçlük yaşıyor. Yeni hastaneler tam kapasite çalışamıyor. Vak’a sayıları da hızla artmaya başladı.”

***

Korkulan oluyor mu?

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “13 gündür bir artış eğilimi vardı. Gelecek hafta maalesef yine binlerin üzerinde seyreder. 4 gün tatil, önümüzdeki 10-15 gün için belirleyici olacak. Bu rakamlar 1500’e uzanır diye endişem var” demesi “korkulan oluyor mu?” dedirtti.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, son dönemde artışta olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının Türkiye’deki seyrini değerlendirirken, “13 gündür bir artış eğilimi vardı. Son 7 gündür 950’nin üzerine çıktı, 1000 oldu. Gelecek hafta maalesef yine binlerin üzerinde seyreder. 4 gün tatil, önümüzdeki 10-15 gün için belirleyici olacak. Bu rakamlar 1500’e uzanır diye endişem var. ‘Daha üzerine çıkmaz’ diye de açık açık dua ediyorum” dedi

Prof. Dr. İlhan, bir tv kanalında soruları cevapladı. Yeni tip Covid-19 salgınının Türkiye’deki seyriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan İlhan, Kurban Bayramı’nda bayramlaşma, kurban kesimi ve tatilde kurallara uyumun istenen düzeyde olmadığını belirtti.

KURALLARA UYULMAMASINI ANLAMIYORUZ

“13 gündür bir artış eğilimi vardı. Son 7 gündür 950’nin üzerine çıktı, 1000 oldu. Gelecek hafta maalesef yine binlerin üzerinde seyreder. 4 gün tatil, önümüzdeki 10-15 gün için belirleyici olacak” diyen İlhan, “Bu rakamlar 1500’e uzanır diye endişem var. ‘Daha üzerine çıkmaz’ diye de açık açık dua ediyorum. Gelecek hafta değil ama bir sonraki hafta bilim kurulları bu konuyu çok konuşmak zorunda kalacaklar. Hem Toplum Bilimleri Kurulu hem de Koronavirüs Bilim Kurulu. Zaten şu anda konuşuyoruz, aramızda tartışıyoruz. Vatandaşlarımız bu kadar uyarıya rağmen neden kurallara uymaktan imtina ediyor, anlamaya çalışıyoruz. Anlamlandıramıyorum bir hekim olarak açıkçası. Çünkü çok açık ve net.” ifadelerini kullandı.

Veriler çelişiyor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, Türkiye’nin salgınla mücadelede başarısız olduğunu ve verilerin gizlendiğini savundu, “Olasıdır ki Eylül sonlarına doğru kaçındığımız, ötelediğimiz 14 günlük tam kapatmaya zorunlu kalacağız” dedi. Her 1 milyon kişi için Rusya’da 198 bin, Britanya’da ise 246 bin test yapıldığını hatırlatan profesör, “Açıklanan rakamların Türkiye gerçeğini hiç yansıtmadığı gerçeği ile karşı karşıyayız” diye konuştu. Cumhuriyet’in haberine göre, Saltık, bu görüşünü şöyle savundu: “Örneğin Erzurum Valiliği günlük 200, Malatya Valiliği ise günlük 100’ün altına inmeyen olgu sayılarını açıkladı. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın verilerine baktığımızda, Erzurum ve Malatya’yı içine alan, her biri altı-yedi ili içeren iki ayrı bölge için 45 dolayında olgu bildirildiğini gördük.”

PATLAMA OLABİLİR

Türkiye’nin salgınla ilgili ‘açık başarısızlığı’ndaki temel nedenin ekonomik yetersizlikler olduğunu söyleyen Saltık, “İki-üç günlük piknik ya da bayram karantinaları denebilecek alaturka yöntemlerle iktidar bu mücadeleyi götürmeye çalıştı, olmadı. Korkarım ki, eylül ortalarında ya da sonlarına doğru okullar da açılırsa, ayrıca 11 Mayıs’tan bu yana AVM’leri açarak geldiğimiz ölçüsüz açılım – saçılım politikaları, Kurban Bayramı ve tatil yerlerinin açılması olgu sayılarında bir patlamayla yansıyacak.” diye konuştu.

Bakan Koca: Kapasitesi dolu hastanemiz yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir il ya da kapasitesi tamamen dolu bir hastanenin olmadığını söyledi. Koca Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Covid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur” dedi. Ankara - aa