Seyda Ağabey dualarla

Yıllardır Şanlıurfa’da yaşayan iman ve Kur’ân hizmetleriyle tanınan Nur Talebelerinden Abdülhakim Gönenç Ağabey (Seyda Ağabey), vefat etti.

Geçtiğimiz günlerde ameliyat sonrası yoğun bakıma anlınmıştı. Yoğun bakımda kalbi durup Hakk’ın rahmetine kavuştu. 86 yaşında vefat eden Gönenç, yıllardan beri Yeni Asya okuyucusuydu. Ömrünü Risale-i Nur hizmetine adayan ve bu uğurda bir çok kişinin de imanına vesile olan Seyda Ağabey, Şanlıurfa Bediüzzaman Mezarlığı’na defnedildi. Kendisine ve bu vesileyle ahirete intikal etmiş Nur Talebelerine Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Şanlıurfa - Yeni Asya

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