'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

CHP grubunun 'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerileri AK Parti grubunun karşı çıkması nedeniyle reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yeni dönemin ikinci oturumu bugün canlı yayınlandı. Oturuma AK Parti grubunun, CHP'nin komisyon önerilerine verdiği retler damgasını vurdu. CHP grubunun 'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerileri AK Parti grubunun karşı çıkması nedeniyle reddedildi. SAYMAZ: AKP GRUP BAŞKANI GÖKSU, YENİ KOMİSYONA GEREK OLMADIĞINI BELİRTTİ Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz da konuyla ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB'de CHP'nin önerdiği Uyuşturucu ile Mücadele adlı komisyon önerileri AKP oyuyla reddedildi. AKP Grup Başkanı Tevfik Göksu, bu faaliyetlerin Sosyal Hizmetler ile Kadın-Aile ve Çocuk komisyonlarında yürütüldüğünü ve yeni komisyona gerek olmadığını belirtti" ifadelerini kullandı.

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