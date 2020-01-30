Uyuşturucu terörüne karşı seferberlik başlatılmalı

Dr. Tuba Vural Çokal, “Geleceğimizi tehdit eden Uyuşturucu terörüne karşı topyekûn bir seferberlik başlatmalıyız” dedi.

Uyuşturucunun siyaset üstü bir konu olduğunu ifade eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, ülkemizi her geçen daha çok tehdit eden uyuşturucunun kullanılmasının önlenmesi, madde bağımlılığı ile topyekûn mücadele edilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne araştırma önergesi verdi. Konunun herkesi ilgilendirdiğini ifade eden Dr. Çokal, “Özellikle çocuklarımızın gençlerimizin hayatları için çok büyük bir tehdit haline gelen uyuşturucu terörüne karşı geniş ölçekli, geniş katılımlı bir mücadele anlayışının hayata geçirilmesi gerekiyor. Geleceğimizi tehdit eden Uyuşturucu terörüne karşı topyekûn bir seferberlik başlatmalıyız” diye konuştu.

3 bin kişi öldü

Ülkemizde uyuşturucunun geldiği durumu rakamlarla anlatan Dr. Çokal “2011-2019 yılları arasında uyuşturucu kullanımı neredeyse yüzde 100 oranında artmış görünüyor. Uyuşturucu kullanım yaşı on yaşın altına yani ilköğretim yaşlarına kadar düşmüş. Ülkemizde 2015’te 22 bin 019 kişi hakkında uyuşturucu kullanımından işlem yapılırken bu rakam 2018’de 66 bin 535’e çıkmış. Madde Bağımlılığına bağlı ölümlerdeki artış nasıl bir canavarla karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. Ülkemizde 2013-2018 yılında tam 3 bin 837 can bu uyuşturucu terörüne kurban gitmiş. Salgın hastalık gibi binlerce canımızı almış. Üstelik bu canların yarısından fazlası 35 yaşın altında” dedi.

Anneleri düşünün!

Uyuşturucu batağına düşen ailelere de dikkat çeken Dr. Çokal “Bir anne düşünün… Zeytin ekmekle büyüttüğü, gözünden bile sakındığı, kokusunda umut ve huzur bulduğu evladını, odasında kaskatı morarmış bir şekilde buluyor… Bir anne düşünün çocuğunun uyuşturucu bağımlılığını öğrendiğinde çırpınmaya başlıyor… Bir anne düşünün, evlâdı madde bağımlılığının kıskacında ‘anne Ne olur kurtar beni’ çırpınışında çaresizce ağlıyor…O anneyi ve onunla aynı kaderi paylaşan anneleri, babaları düşünün...” diyerek milletvekillerinden araştırma önergesine destek vermelerini istedi. Çokal, muhalefetin verdiği bütün tekliflere muhtevasına bakmaksızın hayır oyu veren AKP milletvekillerinin İYİ Parti’nin uyuşturucuyu araştırmasıyla ilgili teklifini de reddettiğini söyledi.

Ankara - Fatih Karagöz