Millet İttifakı ziyaretlerimiz çok verimli ve faydalı geçti

2021 yılının son aylarında Yeni Asya Gazetesi İzmir İl Temsilciliği olarak Millet İttifakı partileri olan; Demokrat Parti, Deva Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlıklarını, ayrıca Deva Partisi ve Demokrat Parti Konak İlçe Başkanlığı ile Cumhuriyet Halk Partisi Bornova İlçe Başkanlıklarını ziyaret ettik.

Bu ziyaretlerdeki amacımız; öncelikle Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin tanıtımı, Üstadımızın demokrasi hakkındaki görüşlerinin ifade edilmesi, gazetemiz Yeni Asya ve yayınlarımızdan bahis ile, ülkemizin içinde bulunduğu süreç ve sıkıntılar hakkında Yeni Asya’nın görüşlerini Millet İttifakı partilerinin İl başkanlarına anlatmak ve onların görüş ve yorumlarını dinlemekti.

Ziyaretlerimizi Üstadımızın Lâhika mektupları doğrultusunda bir hatırlatma çerçevesinde gerçekleştirdik. Gazetemiz yetkilileriyle de görüşülerek yapılacak olan ziyaretlerin yol haritası ve formatı belirlendi. İzmir neşriyat komisyonunda toplantılar yapılarak ziyaretlerde hangi konulara değinileceği ve nelerin özellikle vurgulanacağı hakkında fikir alış verişleri yapılarak gazetemiz için röportaj soruları da hazırlandı. Muharrem Okur Ağabey tarafından ziyaretlerde hediye edilecek kitapların sponsoru da bulununca hazırlık tamamlanmış oldu. İl başkanlıklarından ziyaretlerimiz için Abdulbasir Şeker kardeşimiz vasıtasıyla randevu talep ettik ve belirlenen günlerde ziyaretlerimizi gerçekleştirdik.

Ziyaretlerimizde il başkanlarına ve her partinin il yönetim kurulu üyelerine yayınlarımız arasında çıkan Üstadımızın ‘’Bediüzzaman Cevap Veriyor’’ ve ‘’Hastalar Risalesi’’ kitaplarını, Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’ün ‘’Cemaatler’’, yazarımız İslâm Yaşar’ın ‘’Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur’’ kitaplarını ayrıca Risale-i Nur Enstitüsü tarafından hazırlanan ‘’Musîbetlerin Dili’’ kitabını; ilâveten İl ve İlçe Başkanlarına Kâzım Güleçyüz’ün ‘’Süleyman Demirel İslâm Demokrasi’’ kitabını hediye ettik.

Ziyaretlerimizi İzmir Yeni Asya Okuyucularıdan Muharrem Okur, Abdulbasir Şeker, Bornova Temsilcimiz Salih Sütçüoğlu ve İl temsilcimiz Hasan Şen abilerin katılımı ile gerçekleştirdik. Yaptığımız ziyaret intibalarına gelince;

Öncelikle çok iyi karşılandık ve çok verimli sohbetler yaptık. Biz başlangıçta yapacağımız ziyaretlerin yarım saatlik bir görüşme olur tahmininde iken herbir il ve ilçe teşkilâtında en az bir saat kaldık. Demok- rat partide iki saat kaldık.

Cumhuriyet Halk Partisi İl başkanlığında İl başkanı Deniz Bey’e ‘Gidelim, sizin de programınız vardır’ dememize rağmen ‘bir çay daha içelim’ denildiğinden bir saatten fazla sohbet ettik. Yine Saadet, Deva, İyi Parti ve Gelecek Partisi İl başkanlıklarında da yaklaşık bir saat sohbet ettik.

Sohbetimize öncelikle ziyaret amacımızı ifade ile ve kendimizi tanıtarak başladık. Bizler İzmir Yeni Asya Gazetesi temsilciliğinden geliyoruz. Gazetemiz tarafından Millet İttifakı partilerini ziyaret ediyoruz. Türkiye’nin sıkıntılı günlerinde artık seçimin ülke gündemine girdiği bu süreçte, sizlere Gazetemizi ve cemaatimizi tanıtmak için ziyaret etmek istedik. Yeni Asya Gazetesi’nin kısaca tarihinden, yayın politikasından, demokrat bir cemaat olduğundan bahisle öncelikle İl başkanlarından kendilerini de kısaca tanıtmalarını isteyerek konuşmalarımıza başladık.

Tanışma faslından sonra bütün siyasî parti İl başkanları gazetemizi ve cemaatimizi bildiklerini ifade ettiler. Demokrat Parti İl başkanı Serdar Bey gazetemizden övgü ile bahsetti. İyi Parti il başkanı Hüsmen Bey de yıllarca iş yerlerine düzenli olarak gelen gazetelerden birisinin Yeni Asya olduğunu söyledi. Saadet Partisi il Başkanı Mustafa Bey de gazetemizi günlük takip ettiklerini belirtti. Gelecek, Deva ve Cumhuriyet Halk Partisi İl başkanları gazetemizi bildiklerini, ama düzenli takip etmediklerini ifade ederlerken ziyaretten sonra gazetemize olan ilgilerinin arttığını gözlemledik.

İl başkanlıklarında ikinci olarak Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî’yi ve mücadelesini anlatarak daha önceden Üstadımızı ve Risale-i Nur eserlerini tanıyıp tanımadıklarını sorduk. Bütün il ve ilçe başkanları Üstadımızı tanıdıklarını ifade ettiler. Saadet Partisi İl başkanı Mustafa Bey, çocukluğundan beri Risale-i Nurlar’ı okuduğunu söyledi. İyi Parti İl başkanı Hüsmen Bey de Risale-i Nurlar’ı tanıdığını ve okuduğunu ifade etti. Bütün ziyaretlerimizde Üstadımızın demokrasi ve cumhuriyet hakkındaki görüşlerini, dinin herkesin mukaddesi olduğunu, Türkiye’nin ancak demokrasi ile kalkınabileceği yolundaki fikirlerimizi anlattık.

Ayrıca ziyaretlerimizde halkın gündemini nasıl tarif edersiniz şeklindeki sorumuza bütün başkanlardan ortak cevap olarak, halkın gündemi ekonomi ve pahalılıktır cevabını aldık. Mevcut iktidarın bu sıkıntıları halledemeyeceği de hepsinin ortak görüşüydü.

Ziyaretlerimizde konuştuğumuz diğer bir husus da, Millet İttifakı partilerinin ülkenin sıkıntılarını çözmede ortak hareket etmesi gerektiği şeklindeydi. Bu konuda İl başkanlarının hepsi ülkenin büyük problemleri olduğunu kabul ederek, ancak beraber bu sıkıntıların aşılabileceğini ifade ettiler. Mecliste Millet İttifakı üyesi altı partinin parlamenter sisteme dönme konusunda bir çalışma başlattıklarını ifade ederek bu birlikteliğin seçimde de olabileceğini söylediler. Biz de gazetemiz ve cemaatimiz olarak demokrasi adına yapılan bütün faaliyetleri desteklediğimizi ve gazetemizde haber yaptığımızı anlattık.

Demokrat Parti İl Başkanlığı’nda çok verimli iki saat il başkanı ve ekibi ile görüştük. Eski dostumuz olan Hüsnü Bey de oradaydı. Başkan Serdar Bey çalışmalarından bahisle seçim öncesinde daha neler yapabiliriz diye bizlerin görüşlerini istedi. Biz de Adnan MENDERES ve Sülaymen DEMİREL’den bahisle bu hareketin önemli isimlerinin parti faaliyetlerinde daha fazla ön plana çıkartılması gerektiği, yeni genç nesil için partiyi ve mücadelesini tanıtan kısa videoların önemi, partiyi tanıtan broşür, sosyal medyanın daha fazla kullanılması gerektiği gibi tavsiyelerde bulunduk. Gerçekten Demokrat Misyonun önemini, bizlere olan dostluklarını ve samimiyetlerini Demokrat Parti ziyaretinde teyit ettik.

Bu arada ziyaretlerimizde çeşitli sorulara da muhatap olduk. Genel bilgilerimiz ve Üstadımızın ve gazetemizin görüşleri doğrultusunda cevaplar verdik ve cevaplarımız da olumlu karşılandı. Özellikle ülkemizin en âcil meselesinin bir an önce demokrasinin ve adaletin gerçek anlamda işletilmesi olduğunu vurguladık. Her gittiğimiz yerde mutlaka cemaatimizi tanıyan birileri mutlaka çıktı ve ’’bunlar demokrat kimselerdir” şeklinde ifadelere muhatap olduk.

Bunun yanında İzmir çevre İlçelerimizdeki Yeni Asya Gazetesi okuyucularımız da kendi bulundukları mahaldeki ilçe teşkilâtlarına İzmir Merkezin hazırlamış olduğu “Demokrasi için el ele İzmir” paketlerini ulaştırarak oralarda da bir irtibat sağlanmasına yönelik bir çalışma başlatmış oldular.

Sonuç olarak çok güzel bir ziyaretler zinciri gerçekleştirdik. Üstadımız, Risale-i Nur ve gazetemizin tanıtımı yaptık. Kitaplar hediye ettik. Yaptığımız röportajları ve İl başkanların görüşlerini gazetemize gönderdik. Bu tür tanıtım faaliyetlerinin de gerekliliğini idrak ile ziyaretlerimizi Cenab-ı Hak hayırlara vesile etsin. Gerçek manada demokrasiye geçişte bir istinad noktası olduğumuzu da görmüş olduk. Bütün sebep olan abilerimizden ve cemaatimizden Allah razı olsun.