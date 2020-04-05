Değerli kardeşlerim,

Yeni bir kampanya başlatmış bulunuyoruz: Pamuk eller cebe. Biz her şey için hesap veririz ve bundan hiç gocunmayız. Deprem olur hesap numaralarımızı yayınlarız, sel-toprak kayması olur IBAN veririz. EFT, havale, swift… her şeye açığız. Bu kadar şeffaflığı hangi hükümet sağlamış sorarım size. Aman ha, dolandırıcılara dikkat! Kendi İBAN numarasını araya sıkıştırıp paylaşanlar olabilir, bu oyunlara gelmeyin. Veremeyeceğimiz hesabımız yoktur, böyle biline…

Ceplerinize atacağınız ellerin temiz olduğuna da emin olun tabiî… Neydi sloganımız, en az 20 saniye boyunca yıkanacak! Paraya da ayrıca bir dikkat etmek gerekir. Her ne kadar cebinizdeki parayı biz basıyor olsak da, dolaşıma girdi mi kontrol edemiyoruz. Sirkeli suda mı bekletirsiniz, kaynatır mısınız bilemem. En iyisi şöyle yapalım, siz verdiğimiz İBAN numaralarına gönderin temas olmasın. Temizlik imandan geldiği gibi İBAN’dan da gelir.

Temizlik demişken aklıma geldi: Devlet içinde devlet olmaya çalışan belediyelere kulak asmayın. Belediye içinde devlet oluşturmaya çalışanlar “Bevlediye” olurlar. Siz temizlikten şaşmayın, bevledenlere yanaşmayın. Bir sonraki aşamada doğrudan pamuk dağıtmayı düşünüyoruz. Pamuk ne işimize yarar diye düşünmeyin, temizlik için pamuk çok önemlidir.

