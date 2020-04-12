Değerli kardeşlerim,

Tutturmuşlar, “bütün dünya hükümetleri vatandaşlarına para veriyor, siz ise milletten para topluyorsunuz, reva mı bu?” diye sorup duruyorlar. Kıymetli kardeşlerim, her şey para mı ya? Parayla her derdinize derman bulabilir misiniz? “Parayla saadet olmaz!” sözünü boşuna söylemiş olamaz atalarımız, değil mi? Biz vatandaşımıza doğrudan kullanabileceği şeyleri hediye ediyoruz. Maske, kolonya ve mektup gönderiyoruz. Bunların kıymeti öyle, parayla falan ölçülmez.

Parayla saadet olmaz, parayla maske de olmaz. O yüzden maskeler artık parayla satılamayacak. Maskesiz bir yere çıkmak yasak, maske satışı da yasak. Vatandaş otursun evinde beklesin bizim bedâvâ maskelerimizi. Bu vesileyle milleti evde tutmayı düşünüyoruz, yoksa alimallah hepsi dışarı koşarlar. PTT ile evlere gönderdik. Maske yolu beklemek asker yolu gözlemeye benzer. Türküsünü de ben söyleyeyim:

“Yine takmış vatandaş maskenin ucunu

Karantinada maske beklemek zor diyor

Yükleyip postanın bana suçunu

Hatırımı telefon ile sor diyor

Karantinada maske beklemek zor diyor”