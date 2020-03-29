''Pool''luk

Sabbah: “Virüs salgını ile darbe zemini hazırlığı yapanlara dikkat!” Akşit: “Diyanet’ten zamm-ı sure açıklaması: 3 ay boyunca en kısa sureleri okuyabilirsiniz” Taktakvim: “Hadi emekliler, yine iyisiniz: 3 ay boyunca elektriğe zam yok!”



Okunma Sayısı: 59

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.