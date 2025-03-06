İnsan hakları rafa kalkacak

TBMM Genel Kurulu’nda, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi üzerine görüşmeler tamamlandı.

İfade hürriyetine baskı artacak

Teklifin anayasa aykırı olduğunu vurgulayan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ şunları söyledi: “Bu yasa teklifi, ifade özgürlüğü, kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği gibi temel insan haklarını rafa kaldırmayı amaçlayan ne kadar gizli ajanda varsa ona yol ve zemin hazırlamaktadır. Söz konusu teklif ile kurulması düşünülen Siber Güvenlik Başkanlığı’nın yetkileri tam bir belirsizlik içermektedir. Kişi ve kurumların temel hak ve özgürlüklerine ciddi bir yaptırım getirecek olan böyle bir konuda ne hâkim ne savcı olan kişilere böyle bir yetkinin verilmesi, Orwellizm’in yerli milli versiyonu olan “Erdoğanizm’e” koşar adımlarla evrildiğimizin bir göstergesidir. Bu durum, anayasaya aykırı olarak yasama ve yargı yetkisinin idareye devri anlamına gelir ki iktidarın bu yetkileri nasıl kullandığını biliyoruz.”

Ankara - Anka