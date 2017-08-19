Böyle giderse insanlar hayırsever işlere girmeyecekler

*Mesaj sahibinin kimlik bilgileri bizde mahfuzdur.

Ben (...). Bu maili size (...)’dan atıyorum. Umarım kimlik bilgilerim size saklı kalır.

Bugünkü yazınızı okudum ve içimden size mail atmak istedim. 15 Temmuz’dan sonra başıma gelenler hakkında size çok kısa bilgi vermek istiyorum.

Ben bir iş adamıyım ve gözaltına alınana kadar da (...) Ticaret Borsası Başkanlığını yapıyordum ve ilâve olarak TOBB’da Avrupa Uyum Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevim vardı. 31 Ağustos 2016 tarihinde ben, abim, babam ve kayınpederim gözaltına alındık. Şu an hâlâ 67 yaşındaki kayınpederim 31 Ağustos tarihinden itibaren tutuklu bulunmakta.

Benim size esas anlatmak istediğim şirketime kayyum atanması ve mağduriyetimiz. (...)’da ben, babam ve abim tarafından yönetilen makarna ve un üreten bir tesisimiz vardı. Yaklaşık 70 ülkeye (...) gibi insan kaynakları kısıtlı bir şehirden kendi imkânlarımız ile ihracat yapıyorduk. Bu şirketimize 16.11.2016 tarihinde kayyum atandı. Şirketimize kayyum atanma sebebi ise 2012-2013 yılları arasında (...) ilimizde üniversite gençlerine yönelik kız yurdu yapılmasında yardım etmemizden kaynaklanmaktadır. Bu yıllarda şehrimize yeni üniversite kurulmuştu ve ciddî şekilde kız yurdu ihtiyacı vardı. Devletimizin yurtları talebin yarısını bile karşılayamıyordu ve o günkü siyasiler ve devlet bürokratları bizden bu yurdu yapmamız için ricacı bulunmuşlardı. Zaten yapılacak olan yurdun yerini Millî Emlak vermiş, ruhsatı devletimiz tarafından onanmıştı. Biz de sosyal sorumluluk duygusu ile buna 17/25 Aralık’tan 1 yıl öncesinde destek olduk. Bunun dışında herhangi bir desteğimiz de olmamıştır. Bank Asya’ya para yatırmadık. MASAK raporlarımız temiz. TUSKON üyeliğimiz yoktur. 1 dolar çıkmamıştır. Hâlâ savcılık tarafından şirketimize yönelik bir iddianame yoktur. Sadece kuvvetli şüphe dolayısıyla kayyum atanmıştır.

Biz Anadolu insanıyız ve sırf Allah rızası için bir yurt yapılmasına destek olduk ve bu yüzden ailemizin 50 yıllık emeğine el koydular. Her geçen gün medyada çıkan haberlerden dolayı endişelerim daha da artmaya başladı. Çünkü benim hep ümidim devletimiz bu yanlışlıktan dönecek ve en kısa sürede şirketimiz bize iade edilecek olmuştu. Lütfen bana yardım edin. Çünkü bütün kapılar kapalı ve hiç kimse bize ne yardım edebiliyor ne de yol gösteriyor.

Eğer böyle giderse kayyumlar şirketimizi iflâs ettirecekler. Bununla beraber uzun yıllar bu memlekette bir daha insanlar böyle hayırsever işlere girmeyecekler.

