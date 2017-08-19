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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Böyle giderse insanlar hayırsever işlere girmeyecekler

Mağdur Kürsüsü
19 Ağustos 2017, Cumartesi
*Mesaj sahibinin kimlik bilgileri bizde mahfuzdur.

Ben (...). Bu maili size (...)’dan atıyorum. Umarım kimlik bilgilerim size saklı kalır.

Bugünkü yazınızı okudum ve içimden size mail atmak istedim. 15 Temmuz’dan sonra başıma gelenler hakkında size çok kısa bilgi vermek istiyorum.

Ben bir iş adamıyım ve gözaltına alınana kadar da (...) Ticaret Borsası Başkanlığını yapıyordum ve ilâve olarak TOBB’da Avrupa Uyum Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevim vardı. 31 Ağustos 2016 tarihinde ben, abim, babam ve kayınpederim gözaltına alındık. Şu an hâlâ 67 yaşındaki kayınpederim 31 Ağustos tarihinden itibaren tutuklu bulunmakta.

Benim size esas anlatmak istediğim şirketime kayyum atanması ve mağduriyetimiz. (...)’da ben, babam ve abim tarafından yönetilen makarna ve un üreten bir tesisimiz vardı. Yaklaşık 70 ülkeye (...) gibi insan kaynakları kısıtlı bir şehirden kendi imkânlarımız ile ihracat yapıyorduk. Bu şirketimize 16.11.2016 tarihinde kayyum atandı. Şirketimize kayyum atanma sebebi ise 2012-2013 yılları arasında (...) ilimizde üniversite gençlerine yönelik kız yurdu yapılmasında yardım etmemizden kaynaklanmaktadır. Bu yıllarda şehrimize yeni üniversite kurulmuştu ve ciddî şekilde kız yurdu ihtiyacı vardı. Devletimizin yurtları talebin yarısını bile karşılayamıyordu ve o günkü siyasiler ve devlet bürokratları bizden bu yurdu yapmamız için ricacı bulunmuşlardı. Zaten yapılacak olan yurdun yerini Millî Emlak vermiş, ruhsatı devletimiz tarafından onanmıştı. Biz de sosyal sorumluluk duygusu ile buna 17/25 Aralık’tan 1 yıl öncesinde destek olduk. Bunun dışında herhangi bir desteğimiz de olmamıştır. Bank Asya’ya para yatırmadık. MASAK raporlarımız temiz. TUSKON üyeliğimiz yoktur. 1 dolar çıkmamıştır. Hâlâ savcılık tarafından şirketimize yönelik bir iddianame yoktur. Sadece kuvvetli şüphe dolayısıyla kayyum atanmıştır.

Biz Anadolu insanıyız ve sırf Allah rızası için bir yurt yapılmasına destek olduk ve bu yüzden ailemizin 50 yıllık emeğine el koydular. Her geçen gün medyada çıkan haberlerden dolayı endişelerim daha da artmaya başladı. Çünkü benim hep ümidim devletimiz bu yanlışlıktan dönecek ve en kısa sürede şirketimiz bize iade edilecek olmuştu. Lütfen bana yardım edin. Çünkü bütün kapılar kapalı ve hiç kimse bize ne yardım edebiliyor ne de yol gösteriyor. 

Eğer böyle giderse kayyumlar şirketimizi iflâs ettirecekler. Bununla beraber uzun yıllar bu memlekette bir daha insanlar böyle hayırsever işlere girmeyecekler.

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Yorumlar

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  • arif

    19.08.2017 14:49:43

    komik iddia ve gerekçelerle insanların mallarına el konuluyor,tutuklaniyorlar.yok banka, okul sendika,dernek 1dolar vs vs.Bunlar devlet denetiminde ve yasal degilmiydi.

  • Kadir Pehlivan

    19.08.2017 13:24:24

    "Haber başlığını tasdik eden" güncel bir durumdan bahsetmek istiyorum: Mahallemizde, 1980 yılı yapımı ve deprem şartlarına göre "çürük" raporu alınarak yıkılan ve yeniden yapılmakta olan modern görünümlü bir camiye, cami derneği yönetiminin bilgisi dahilinde destek olmak maksadıyla, İstanbul Sanayi Odası verilerine göre listesi yayınlanan Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının (İSO 500 I ve II) yöneticilerine hitaben bir bilgi notu hazırlayıp, yaklaşık 500 adet mektupla PTT vasıtasıyla adreslerine gönderdim. Şu ana kadar bir adet (RAKAMLA : 1) olumlu, üç adet de olumsuz geri dönüş olmuştur. Olumlu ümidimizi halen muhafaza etmekteyiz, fakat gerçek te budur. Yanlış ta düşünüyor olabilirim, fakat bana göre bu durum, böyle hayırlı bir işte, bir tuğla da olsa benim de bir katkım olsun diye düşünüleceği yerde, daha sonra ne olur ne olmaz diye, insanların "gönül rızasıyla" bu tip organizasyonların içinde görünmek istememesidir. Saygılarımla

  • Eski polis

    19.08.2017 11:40:31

    Yeni Asya ya teşekkürler şu zor zamanlarda masumların yanında olan tek sizsiniz bende ihraç oldum vatan sever bir insanken bir günde vatan haini olduk ne sıkıntılar çektiğimizi bir Allah bir ben birde ailemiz bilir ülkeye ihanet edenler elbette hak ettikleri cezayı çeksinler ama sırf Allah rızası için bu grupla bir şekilde tanışmış insanlara da terörist damgası yapıştırılmasın sırf bankaya 2000 lira yatırdım diye oğlum ileride memur olamayacak bizim rızkımızla oynadıkları yetmiyor çocuğumuzun bile rızkıyla oynanıyor rızkı veren Allah dır maide suresinin 8. ayeti bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sürüklenmesin ama bugün bizi yönetenler galiba bunun farkında değiller

  • Ayse

    19.08.2017 07:55:36

    Ben tövbe ettim. Bana hayır işleri demeyin!!!

  • Fatih

    19.08.2017 04:55:03

    insanların malına el koyulması islam tarihini incelendiğinde cahiliye dönemine ait bir adet olarak görülür. Müslüman olduğunu iddia eden bir hükümetin bu yaptığı şey çok ama çok büyük zulümdür. bu şekilde devam etmesi, ülkede kimsenin mülkiyet hakkının garanti altında olmadığının ispatıdır. Yazık günah

  • Yusuf

    19.08.2017 01:24:06

    Bu nasıl bir zulümdur Allah aşkına insanın malına el koymak ne demek

Risale-i Nur Külliyatı

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