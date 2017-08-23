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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Çok insan yandı suçsuz yere, çok yuva dağıldı

Mağdur Kürsüsü
23 Ağustos 2017, Çarşamba
*Mesaj sahibinin kimlik bilgileri bizde mahfuzdur.

Biz üç aylık evli iken açığa alındık, eşim asker. O süreç içerisinde il dışına bile çıkamadık suç teşkil eden bir duruma düşmemek için. 24 Ocak sabahı gözaltına alındı. Bunları size yazıyorum çok insan yandı suçsuz yere, çok yuva dağıldı.

Eşim gittikten üç gün sonra anne olacağımı öğrendim en güzel günümüz, ama zehir ettiler bize. Kaldığı yeri aradım söylememe bile izin verilmedi yasakmış! Dün vatanı koruyan evlât iken bugün hain ilân edildik. Görevliye dedim siz söyler misiniz? Allah razı olsun geri çevirmedi hayırlı olsun dileklerini iletip eşimin yanına gitti. Nezarette öğrendi eşim baba olacağını. İkimiz için de çok zor bir durumdu bu. Hiç böyle hayal etmemiştim. 

Şimdi doğuma kaldı 45 gün ne iddianame hazır, ne mahkeme var ortada öylece bekliyoruz. Bir umut doğuma kadar gelir diye, ama şartlara bakarak zor gözüküyor. Sizden ricam duyurun kaleminiz hiç durmasın insanlar bu kadar acımasız olmasın. Kullanmadığımız bir program yüzünden hain ilân edildik. “Suçu yoksa çıkar” diyor herkes. Zaten çıkacak suçu yok adım gibi eminim. Ama çıkınca o zor günlerimizi unutturacak mısınız bize? Alnımızdaki ‘hain’ damgası gidecek mi? Sicilimiz temiz olacak mı yine? Adalet sağlayan hâkim ve savcılar Allah’tan korkun. O yüzden bir tarafı yüceltip, bir tarafı ezmeyin adaleti sağlayın. 

Bizler güya bir günlük adaletin bin yıllık ibadetten eftal olduğunu bilenleriz. Allaha emanet olun.

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  • Melis

    23.08.2017 15:40:44

    Rabbim ne olur yardımcımız ol su masum insanları feraha ulaştır gücümüz tükeniyor sevdiklerimizi bize kavustur bize dayanma gücü ver Rabbim imtihan biliyoruz sabrını da ver Rabbim bize..

  • Hasan unlu

    23.08.2017 13:38:27

    Allahtan korkun ve emrolundugunuz gibi dosdogru olun. Yoksa ahiretteki pismanlik fayda vermeyecek. Eger inaniyorsaniz aklinizi basiniza alin.

  • mahzun gönül

    23.08.2017 12:46:08

    Kainatta canlı cansız her varlığın hareketinden haberdar olan bir yaratıcının varlığına iman etmişiz ve ediyoruz. Başımıza gelen her olayın dünyevi ve uhrevi hikmetleri vardır diyor ve öyle teselli oluyoruz. Herkesin hakkını alacağı o büyük günde yüzümüz kızarmaz inşallah. bu acılar da geçecek ve geriye acılardan kurtulmanın verdiği haz kalacak. Bu ülke bizim , iyi günümüz de de kötü günümüzde de buradayız gidecek başka bir yerimiz yok. Her şeyin en kısa zamanda yoluna girmesi dileğiyle...

  • Fatih

    23.08.2017 09:12:14

    Ülkenin geleceğini mahvettiler, masum insanlardan intikam almaya çalışarak geleceği mahvettiler, ülke onlarca yılda düzelemeyecek hale geldi, psikolojisi bozulmuş bir millet ! var şu an ortada. İtibar kaybeden ülkenin durumu zaten ayrı bir mevzu.

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