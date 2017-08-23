*Mesaj sahibinin kimlik bilgileri bizde mahfuzdur.

Biz üç aylık evli iken açığa alındık, eşim asker. O süreç içerisinde il dışına bile çıkamadık suç teşkil eden bir duruma düşmemek için. 24 Ocak sabahı gözaltına alındı. Bunları size yazıyorum çok insan yandı suçsuz yere, çok yuva dağıldı.

Eşim gittikten üç gün sonra anne olacağımı öğrendim en güzel günümüz, ama zehir ettiler bize. Kaldığı yeri aradım söylememe bile izin verilmedi yasakmış! Dün vatanı koruyan evlât iken bugün hain ilân edildik. Görevliye dedim siz söyler misiniz? Allah razı olsun geri çevirmedi hayırlı olsun dileklerini iletip eşimin yanına gitti. Nezarette öğrendi eşim baba olacağını. İkimiz için de çok zor bir durumdu bu. Hiç böyle hayal etmemiştim.

Şimdi doğuma kaldı 45 gün ne iddianame hazır, ne mahkeme var ortada öylece bekliyoruz. Bir umut doğuma kadar gelir diye, ama şartlara bakarak zor gözüküyor. Sizden ricam duyurun kaleminiz hiç durmasın insanlar bu kadar acımasız olmasın. Kullanmadığımız bir program yüzünden hain ilân edildik. “Suçu yoksa çıkar” diyor herkes. Zaten çıkacak suçu yok adım gibi eminim. Ama çıkınca o zor günlerimizi unutturacak mısınız bize? Alnımızdaki ‘hain’ damgası gidecek mi? Sicilimiz temiz olacak mı yine? Adalet sağlayan hâkim ve savcılar Allah’tan korkun. O yüzden bir tarafı yüceltip, bir tarafı ezmeyin adaleti sağlayın.

Bizler güya bir günlük adaletin bin yıllık ibadetten eftal olduğunu bilenleriz. Allaha emanet olun.