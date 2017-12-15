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15 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

Mahkûm oldum diyorum, inanmıyorlar

Mağdur Kürsüsü
15 Aralık 2017, Cuma
(KHK ile meslekten men edildim. OHAL Komisyon kararını bekliyorum. Ayrıca 6 yıl 3 ay Ağır Ceza’dan mahkum edildim. Dava İstinafta...)

Rabbimiz olan Allah’a hamd olsun. Genç yaşlarda Allah ve Peygamber sevgisiyle kim Allah dediyse, kim İslam, din, Kur’ân, peygamber ve Müslümanlık dediyse hep koşarak gittim. Asgari ücretli bir kişi olarak on yüz değil binlerce dini kitap, gazete, dergi aldım; kim olduğuna bakmadım. Dini radyo ve tvleri takip eder ve dini kitap satan kitapçıların tezgâhlarından Hasan el Benna, Seyyid Kutub, Said Havva, Fethi Yeken, Mevdudi, Abdullah Azzam, Yusuf Kardavi hatta Ali Şeriati daha birçok ismini saymakla bitmeyecek kitaplar aldım, okudum. Elmalı tefsiri, Tefhimil Kur’ân tefsiri Mevdudi, Fizilali Kur’an, Seyyid Kutub ve çeşitli risaleler aldım. Okuduğum dini romanlar yüzlercedir. Cuma dergisine hem abone oldum hem bayiden aldım. Cuma dergisinin devamında Vakit şimdi Akit gazetesini yıllarca hep bayiden aldım. Konya yayınlı Ribat dergisini yıllarca aldım. Adını dahi hatırlamadığım dini yayınlı dergiler, kasetler vs aldım. Dini içerikli  video teyp kasetlerini takip ettim. Şevki Yılmaz, Hasan Hüseyin Ceylan vs konferans video kasetlerini dinledim. 

İtikat istikametinde hiçbir yapının dini lider ve şahıs ve şahıslarına bağlanmadım. 28 Şubat döneminde askerliğimi yaptım. (...)’da 2.zırhlı tugay meşhur (...)’ye heykel diken paşa D.S. denen ateist paşanın askeri zırhlı birliğinde yaptım. 

Kamu görevlisi olduktan sonra mesleğime yoğunlaştım. Kendime göre inşallah en iyi şekilde görevimi yaptım, her zaman görevimde HUKUK, AHLAK VE VİCDAN ile hareket ettim. Çok şükür keşke dediğim bir konum olmadı. 28 Şubat’ı yaşayan, 27 Nisan gecesi yatağında uyuyamayan ben kalleş darbe olayından 35 gün sonra alındım. 7 gün gözaltı… 7 ay cezaevi... Hem (...) hem (...) (...) cezaevlerinde kaldım. 7 Eylül’de 6 yıl 3 ay ceza aldım. Şu an da kendim asgari kazançla geçimimi nafakamı sağlamaya çalışıyorum. Ailem ve ben cezaevi macerasında çok olumsuzluklara şahit olduk. Ailem ve çocuklarım büyük bir imtihandan geçtiler. İlk gün hem aileme hem de bizleri alan kamu görevlilerine daha sonra herkese “BENİM HAKKIM BU VATANA DEVLETE MİLLETE HAKKIM HELÂL OLSUN”  dedim. Evet, ben diyorum ki, benim hakkım herkese helâl olsun fakat ailem, eşim ve çocuklarımın hakkını Allah’a havale ediyorum. Tahliye oldum. 16 Nisan Evet-hayır seçiminden iki hafta önce cezaevinden çıktım. Evime geçmiş olsuna nezaketen gelenlerden evimde EVET propagandası yapanlar oldu, Hayırcı olanlar da... Allah şahit ve çevrem de görmekte şu gün olsun hiç kimseye siyasi telkinde bulunmadım, bulunmuyorum. Yine ben 28 Şubat’ta askerlik yaptığımdan sırf askeri yapıdan dolayı oy kullanmıyordum. Ben ilk oyumu 2002 yılında son oyumu da 2014 seçiminde oy kullandım. 2009 – 2014 yıllarında 5 yıl bir ilçede tek rütbeli olarak amirlik görevini yaptım. 

Bana verilen ceza karar ne olursa olsun ben ülkeme küsmüyorum hakkım da helâl olsun. Çok şükür ilk gün söylediklerimi aynen tekrar ediyorum; hakkım herkese helal olsun. Fakat çocuklarımın hakkını Allah’a havale ediyorum. Bana yapılan suçlama ile ilgili en ufak zerre kadar darbe ve darbeye benzer veya fetö-pdy ile ilgili herhangi bir vatan hainliği veya darbe gününe kadar yapılan suçlamalar ve iddianamelerde geçen konular hakkında zerre kadar bir bilgim haberim tanıdığım yoktur. Bu konularda bırakın katılmayı gizlemeyi kalbinden dahi geçirenleri Rabbim kahr u perişan eylesin. Ben ALLAH’a güveniyorum

Ben Ağır cezada bir kişi ile benim gibi aynı yerde görev yaptığım meslektaşım, komşum, devrem ve görev arkadaşımla (yani iki kişi ) arasında bir baylok denen programla 2014 Kasım Aralık ayında mesajlaşmamdan dolayı 6 yıl 3 ay ceza aldım... ve konu istinafta… ceza alacaksam, hapis olacaksam, ailem perişan olacaksa…. Adaletse…. Vallahi billahi tillahi hakkım helâl olsun... Ama ailemin hakkını Allah’a havale ediyorum. Benim ve ailemin mal varlığı yoktur. Şu an ben işsiz kaldım ve ailemi asgari geçim ücreti ile sigortasız olarak asgari ücretle geçimimi sağlıyorum. Rızkın teminatı tabiiki Allah’tır. 

Beni yakından tanıyanlar “sen mi teröristsin dalga geçme” diyorlar. “Kardeş mahkum oldum” diyorum şaka diyorlar, inanmıyorlar… Hakkınızı helâl edin...

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