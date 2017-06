Mahremiyet de tanınmadan her an izlenmek akla, vicdana ve hukuka sığmaz

*Mesaj sahibinin kimlik bilgileri bizde mahfuzdur.

Gazetenizdeki yazılarınızla zulme uğrayanların sesi oldunuz ve olmaya devam ediyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Benim de sizinle paylaşmak istediğim birkaç mesele var.

Öncelikle, Abim (...), ilk KHK ile açığa alınıp daha sonra ihraç edilen ve 27 Ocak’tan beri (...) T Tipi Cezaevinde Bylock iddiasıyla tutuklu bulunan bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenidir. İlk akıllı telefonunu 07.12.2015’te almasına rağmen, 2013-2016 yılları arasında bu programı kullandığı söylenerek, savcının elindeki listede adı olduğu gerekçesiyle yaklaşık dört aydır, eşi ve 18 aylık çocuğundan ayrılmak zorunda kalmıştır.

7/24 kameraların kayıt altında olduğu kapalı spor salonunda, kendisi gibi orada bulunanlarla birlikte sürekli izlendiklerinin verdiği psikolojik baskıya rağmen Kur’ân, tefsir ve risale dersleri yapmaktan geri durmadılar. 19 Mayıs dolayısıyla yaptığımız açık görüşte, akşam toplu olarak yaptıkları çay sohbetlerinde, onların bulundukları şartlara rağmen morallerinin yüksek olmasını kamera kayıtlarından gören yetkililerin, bu duruma bir anlam veremediklerini öğrenmiş bulunmaktayız. Orada bulunanların psikolojik olarak çöküntüye uğramaları için çaba gösteren ve aralarına nifak sokmak isteyen bazı kimselerin, belli aralıklarla yanlarına gönderilmesine rağmen, onlar morallerini bozmamış.

Gazetede yayınlanan haber ve köşe yazılarını her fırsatta dile getiren abim, bunlar sayesinde gerçeklerden haberdar olduklarını söylüyor.

Anlatmak istediğimiz çok şey olmasına rağmen abimle yaptığımız son görüşmede defalarca dile getirdiği hususu birilerinin duymasını istedim. Kapalı spor salonunda tutuklu kimselerin balık istifi misali kalması ve 70-100 kişinin üç tuvalet ile iki banyoyu kullanmak zorunda kalması bir yana, kameraların her yapılanı kayıt altına alması, dünyanın hiçbir yerinde uygulanmayan kişi mahremiyetini bitirmesi ve her an “Dikkat edin izleniyorsunuz” hissi vermesi; akla, vicdana ve hukuka sığmayan bir durumdur. Bu meselenin hukukî olarak iletilebileceği bir merci olmadığı için size yazmayı uygun buldum.

Allah’a emanet olun.