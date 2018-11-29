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29 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Cennetin büyüklüğü ne kadar?

Mehmet Örnek
29 Kasım 2018, Perşembe 00:37
Cennet’in büyüklüğü Kur’ân’da göklerle yer arası bir genişlik, sünnette ise yüz yılda aşılamayacak uzunlukta gölgelik ve benzeri tahayyül sınırlarını aşan ifadeler olarak geçmektedir.

“Rabbinizin bağışlanmasına ve eni göklerle yer kadar olup Müttakiler için hazırlanmış Cennet’e erişmek için koşuşun.”1 

Âyet-i kerime, Cennetin genişliğini, insanların aklına yaklaştırmak için, göklerle yerin genişliği olarak zikretmiştir. Cennetin gerçek genişliğinin ne kadar olduğunu, ancak Allah bilir. Cennetin büyüklüğü ve nimetlerinin sonsuzluğu dünya hayatında karşılanamayan sınırsız isteklerimizin mukabilinde verilecektir. Dolayısıyla Cennetin genişliğini Dünya gözüyle anlamak zor. Bu konuyu İbn Abbas şöyle tefsir ediyor, “Cennetin genişliği, göklerin ve yerin bütün tabakalarının ve parçalarının birer çarşaf gibi açılıp serilmesi ve birbirine eklenmesinden hasıl olan genişlik kadardır. Cennetin uzunluk sahasının sınırlarını ise ancak Allah bilir.“2 Diğer bazı âlimlere göre, burada tasvir edilen “genişlikteki Cennet” sadece bir kişiye verilen Cennettir. Çünkü, insan ancak sahip olduğu mülk ile sevinir.

Elbette Cennette herkes aynı ölçüde bulunamayacaktır. Cennetin dereceleri olmasaydı adaletsiz olabilirdi. Halbuki ahiret hayatı tam manasıyla herkesin hakkını alacağı yerdir. Bu ölçüde herkes Dünyada çalıştığı kadarıyla Cennetteki yerine razı olacaktır. Bediüzzaman Said Nursî, herkesin derecelerine göre farklı istifade edecekleri hususî Cenneti olduğunu söylemiştir, “Aynen öyle de, fakat binler derece yüksek, her bir mü’min için binler kasır ve hurileri ihtiva eden has bahçesinden başka, umumî Cennet’ten beşyüz sene genişliğinde birer hususî Cennet’i vardır. Derecesi nisbetinde inkişaf eden hissiyatıyla, duygularıyla Cennet’e ve ebediyete lâyık bir surette istifade eder. Başkaların iştiraki onun mâlikiyetine ve istifadesine noksan vermedikleri gibi, kuvvet verirler. Ve hususî ve geniş Cennetini zînetlendiriyorlar.” 3

Cennetin dereceleri ile ilgili şöyle söylenmiştir, “Cennette yüz derece vardır. Bir tanesi bütün âlemleri içine alır.” 4 Âlem, Allah’ın dışındaki herkes ve her şeydir. “Âlemlerden maksat bütün mahlûkat/yaratılanlar olduğuna, bunun da, Cennetin Allah’tan başka kimsenin bilmediği kadar alabildiğine geniştir.“ 5

Cennette yüz derece vardır. Ve her derecenin arasında yüz yıl olduğuna göre, o zaman gerçekten akıl almaz bir genişlik olduğunu anlıyoruz. Doğrusunu, ancak Allah bilir. Allah’ın rızasına ulaşarak Cennetine vasıl olan kullardan olmak duâsıyla.

Dipnotlar:

1) Âl-i İmran, 133. 

2) Razi, Kurtubi. 

3) Lem’alar, s.156. 

4) Tirmizi, Cennet.4, h. no: 2532.  

5) Tuhfetu’l-Ahvezi , 7/201.

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