Cennetin kapıları

Cennetin sekiz kapısı olduğu hadis-i şeriflerde açıkça ifade edilmiştir.

Ebu Hureyre anlatıyor, Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu: “Kim Allah yolunda, malından iki şey harcarsa, Cennetin kapılarından ‘Allah’ın kulu! Burası güzeldir, buradan girin’ diye çağrılır. Namaz ehli olanlar / sürekli namazını kılanlar, Salat (namaz) kapısından çağrılır. Cihad ehli olanlar, Cihad kapısından çağrılır. Oruç ehli olanlar / sürekli oruçlarını tutanlar Reyyan (su içip kanan) kapısından çağrılır. Sadaka ehli olanlar /daima sadaka verenler, Sadaka kapısından çağrılır.” Bunun üzerine Ebu Bekir “Ey Allah’ın Resulü! Anam, babam sana feda olsun, bütün bu kapılardan çağrılması için kişinin ne yapması gerekir? Bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse var mı?” diye sordu. Hz. Peygamber (asm) “Evet, öyle ümit ediyorum ki, sen onlardan olacaksın.” buyurdu.”1

Bu hadiste, Salat, Cihad, Reyyan, Sadaka (Zekât). dört kapı zikredilmiştir. İslâm esaslarından biri olan hac içinde bir kapı olduğu kaynaklarda yer alıyor. Diğer kapı da; affedenlerin gireceği “Af kapısı” Bir hadiste “Cennetin bir kapısı vardır, ondan yalnız affedenler girecektir” buyurulmuştur. 2 Geriye kalan diğer kapılar da azabı olmayan tevekkül ehlinin gireceği, “Eymen” kapısı ile Zikir veya ilim kapısı. 3

Özetlersek: Cennetin sekiz kapısı vardır: Salat, Cihad, Reyyan, Sadaka (Zekât), Hac, Af, Eymen ve Zikir-İlim kapısı.

Dipnotlar:

1- Buharî, Savm, 4.

2-3- (İbn Hecer, a.g.e.