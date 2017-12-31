"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Nice kapıların sadece onunla açılabildiği mahfî sır: Duâ!

Numan Asaf
31 Aralık 2017, Pazar
Duâ maddî âlemin dar çeperlerinden mana âleminin sonsuz iklimine kulaç atma..

Elin eriş(e)mediğine ancak onun- la ulaşılabilinen en güçlü sır; varlığımıza anlam katan, ruhlara gıda..

Namaza salât denilmesinin hikmetlerinden biri de bu olsa gerek değil mi?

İbadetin ruhu olma hakikatinin arkasında; Mutlak Kudret Sahibine olan dayanağı, sessiz muhtevası içinde barındırdığı sonsuz güç..

Bediüzzaman’ın diliyle: “Nihayetsiz acziyle nihayetsiz beliyyata maruz ve hadsiz a’danın hücumuna müptelâ ve nihayetsiz fakrıyla beraber nihayetsiz hacata giriftar ve nihayetsiz metalibe muhtaç insanın vazife-i asliye-i fıtriyesi..’’

Yalnız olmadığı hissi ile şahlanmaya vesile inanılmaz vasıta..

Onunçündür ki sırrı karşısında meshûr olunur; kadri bilinse. Ve de müessiriyetinden emin olmayan da tazelemeli derim imanını.

Ve yine onunçündür ki her gün sabah akşam yapılan duâlarda kadere olan teslimiyetimiz, Rabbime olan imanımız, O’na olan ihtiyacımız ve karşısında acziyetimiz yenilenmiş olmakta..

İstenirse olunur; olmuyorsa istenmediğindendir.

Duâ da bir istek..

Evet, gökyüzü kendi başına bir duâ kitabı; afakî delilleriyle Sahibine yönelmeye dâvet eden. Varlığın her bir cüz’ü de, en yakından uçsuz bucaksız noktalarına kadar. İnsan da içinde olmak üzere.

Nereye bakılırsa duâ duâ yalvarış görülür. Duâya dâvet hissedilir.

Aslen mazlûmiyet de kabul edilmiş bir duâ değil midir zaten? Hani o merhamet kapılarını aralayan, rahmeti celbeden; Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in Taif dönüşü cinler tarafından dâvetine icabet edildiği gibi..

Hani Zeyd b. Amr’ın, Kâbe’ye gidip secdeye kapandığı  “Allah’ım ben sana nasıl ibadet edileceğini bilmiyorum. Senin razı olacağın ibadeti bilsem öyle ibadet ederim. Fakat bunu bilmediğim için başımı yere koyup secde ediyorum’’, derken ortaya koyduğu safvet ile acziyet değil midir yalvarış ve yakarışın bir diğer adı?

Onun içindir ki O’nun aleviyle çerağ misali tutuşmuş ruh dil beste olmak ister duâ duâ haykırırken.. karanlık geceler arar kendine susamış yüreğine can olsun, Visaliyle diriltsin diye..

Okunma Sayısı: 333
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    306. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Keyfîliğin faturasını masumlar ödüyor

    Pardon’dan sonra sıra tazminatta

    Alman Bakandan başörtüsü yasağı tepkisi

    AB Türkiye’yi, Türkiye AB’yi anlamadı

    Başvuruların çoğu OHAL’de

    Kardeşe mektup insanlığa ders...

    Genç işsizlik niye yüksek?

    'Bu, ayıp olarak bir ülkeye, bir hükümete yeter'

    Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili yeni gelişme

    AİHM ‘tek tip’e geçit vermedi

    Kabul edilebilir değil, ama hayırlı olsun

    Yıldırım: Mağdur olanların haklarını iade ettik

    'Katar'da darbe girişimi' iddiaları ile ilgili açıklama

    ''Hatta içimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı''

    TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

    Dünyanın en uzun 3'üncü duvarının yarısı tamamlandı

    'Mahkeme kararı aranmaksızın' ad ve soyadlarda ''düzeltme'' başladı

    'Büyüme yüzde 11 ise, bu rakam ne ?'

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında deprem

    Kof hamaset yapanlar nerede?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Pardon’dan sonra sıra tazminatta
    Genel

    Keyfîliğin faturasını masumlar ödüyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL raporunda Yeni Asya
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Cemaatlerin siyasetle imtihanı
    Halil AKGÜNLER

    Hz. Âdem (as) zenci miydi?
    Ahmet BATTAL

    Pire koyun, bit coin!
    Numan Asaf

    Nice kapıların sadece onunla açılabildiği mahfî sır: Duâ!
    Kübra ÖRNEK

    Mutlu aile tablosu
    Misbah ERATİLLA

    Melekler onu alkışladı
    Cevher İLHAN

    Anarşi ve kaos doğurur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.