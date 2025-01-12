Dev Led Aklı

Çizgi filmlerde veya karikatürlerde sıkça rastlanan bir durum vardır; birinin aklına parlak bir fikrin gelmesi âniden beliren parlayan bir lamba efekti ile temsil edilir.

Malumunuz olduğu üzere, ülkemizde büyük bir lamba var. Eskiden gazla çalışan bu lamba zamanın ruhuna uygun olarak değişime uğradı ve elektrikle çalışan dev bir led lamba oldu. Ahali başlarda “ne güzel oldu, tasarruflu bir lambaya dönüştü” diyerek sevindi ama elektrikle çalışan bazı cihazlarda kayıp-kaçakların oluşması, elektriğin kısa devre yapması sıkça karşılaşılabilen durumlardan ve bunların sonucu olarak cihaza yaklaşanı elektrik çarpması gibi menfî yönleri ortaya çıktı.

Dev Led’imizin aklına par(a)lak bir fikir geldiğinde aniden parlamaya başlıyor. Yüksek akım ve gerilim, kendi içinde herhangi bir direnç barındırmayan Dev Led’imizin parlaklığını arşa çıkarıyor, içinde cin olmasa bile lambamız adam çarpar hâle geliyor. Adam çarpma örneklerine bakalım:

“Hayırdır genç, yeni telefon mu aldın?”

-Evet.

“Güle güle kullan, bana da bir tane almadan kapıdan geçemezsin.”

-Yanlış anladınız, ben ticaretini yapmıyorum. Yurtdışına çıkmışken kullanmak için kendime telefon aldım.

“Hay hay, o zaman sadece 45 bin liranı alırım, ondan sonra kullanabilirsin”

-İyi de, telefonu 20 bin liraya aldım!

***

“Yeni araba yapmışız, ha? Yakışır vatandaş abime… Aynısından iki tane de bana alacaksın.”

-Arabayı üreten bu kadar kazanmıyor, insaf edin!

“İşine gelirse kardeşim… ”

***

Vatandaş-1: Vergilere boğulmuş akaryakıt masrafından kurtulmak için elektrikli araba aldım. Evimin şebekesini kullanarak şarj ediyorum, epey tasarruflu oluyor.

Vatandaş-2: Aman abi, yavaş konuş duyulmasın. Eyvah! Dev Led’imiz hemen uyandı, yine par(a)lamaya başladı. Bakalım bu sefer ne gelecek?

“Değerli kardeşlerim, ev elektriği tarifesinin kullanımını yıllık 5000 kwh olarak sınırlıyorum, fazlasını kullanan, ticarethane tarifesine tâbi olacak bundan sonra.”

***

“Gençlerimiz yasadışı bahis bataklıklarına sürükleniyor. Buna göz yummayacağız. Derhal yasa dışı bahis ile bağlantısı bulunan kuruluşlara cezalar kesilsin.”

-Sayın pek yüce Dev Led’imiz, yasa içi bahisler de kumar değil mi, onlar da insanları bataklığa çekmiyor mu? Kumar illetinin her türlüsü yuvaları yıkmıyor mu?

“Yasa dışı olanlar kasamıza herhangi bir zuhuratta bulunmuyor. Mevzu-u bahis kasa ise gerisi teferruattır.”

-Resmen aklımızla oyun oynuyorsunuz.

“Evet, oyunun adı da ‘Bahisseli Harikalar Kampanyası’. İkinci perde başlamak üzere, geç kalmayın.”

***

-Fiyatlar müthiş derecede arttı, dışarıda yemek yemek artık ateş pahası.

“Her fiyatı neden hemen kabulleniyorsun?”

-İtiraz edince fiyatları indiren olmuyor ki, ne yapayım?

“Boykot et. Sen almazsan, ben almazsam satıcılar mecburen fiyatlarını düşürecek.”

-Haklısınız, şirketimin öğle yemekleri için verdiği yemek kartına yüklediği para ile doymak mümkün değil. İyisi mi, ben marketten alışveriş yapayım o kartla, çoluk çocuk hep birlikte yeriz. Marketten alıp pişirdiğimi de işyerine götürür yerim, bereketli olur.

“Tek kartla ailenin mutfak harcamasını yapacaksan fazladan vergi vereceksin. Hemen günlük vergi istisnası tutarını düşürüyorum.”