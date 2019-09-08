"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

İsrafbul

Adnan NACİR
08 Eylül 2019, Pazar
İsrafbul Büyükşehir Belediyesi, israf kaynakları bulmaya devam ediyor.

En son, ihtiyaç fazlası olduklarını iddia ettiği yüzlerce aracı Yenikapı miting alanında sergilemeye başladı. Sanki, önceki yönetim “Dindar bir araba nesli yetiştireceğiz” demiş gibi... Dindar araba olur mu demeyin, kısaca “dindaraba” diyebiliriz, çünkü yedi yaşın altındaki bu arabaların kahir ekseriyeti Clio. Ne “kıliyo” olduğu malûmunuz, artık orasını sormayın... “Şov” yapmakla başkanı suçlayanlar, devr-i sabık uygulandığını düşünenler oldu. Kâğıt üstünde ve rakam boyutunda kalınca kimsenin umurunda olmayacağı ve hissedilemeyeceği düşünülmüş olmalı ki, miting alanında sergileniyorlar. 

İsraf ve masraf merkezi olan, taşınabilir her şey bulununca Yenikapı’da sergilenecek mi acaba? Meselâ; ücretsiz ulaşım hakkı sağlayan İstanbulkart’ların kimlere niçin verildiği ve kaç kişinin yararlandığı hususlarında farklı zamanlarda farklı ve kaçamak cevaplar verilmişti. İster misiniz şimdi de ücretsiz İstanbulkart sahibi insanlar evlerinden alınıp Yenikapı’da sergilensin? Ya da, “bankamatik” de denilen, kurumda hiç çalışmadığı halde maaş alan insanların para çektiği ATM cihazları sergilenir mi?

En Flasyon!

Yine yüksek çıkmakla birlikte, düşme hızındaki artış sebebiyle yandaş - beyandaş basın tarafından coşkulu bir şekilde karşılanan Ağustos ayı enflasyon rakamlarımız TÜİK tarafından açıklandı. İstanbul Ticaret Odası da gıda enflasyonunu açıklamıştı ve TÜİK’in açıkladığı ile arasında yedi kata yakın bir fark çıktı. Yani nasıl olduysa, İTO’nun % 5,5 dediği enflasyona TÜİK % 0,77 dedi. Tabiî, hepsi sonuçta flasyon da, açıklanan en flasyon rakam resmî olarak kabul edildi. Ne yapsalar boş, TÜİK’den gelen bir rakam vardır! Doğalgaz, elektrik ve akaryakıt gibi bütün üretim maliyetlerini katmerli bir şekilde yükseltecek kalemlere gelen zamlar bile açıklanan enflasyon oranlarının çok üstünde kalmışsa, hayatımızı idame ettirebilmek için gerekli asgarî ihtiyaçların fiyatları neredeyse % 50 oranında pahalandıysa, açıklanan enflasyon rakamlarının inandırıcılığı kalmıyor, vesselâm...

Rakamlar demişken, büyüme rakamlarımız da açıklandı. İkinci çeyrek büyüme oranımız eksi % 1,5 çıktı ve yine buna sevinmemiz isteniyor. Sevinelim de, bize büyü yapılmış olabileceğini unutmayalım. Vaktiyle bir kanaat önderi(!) ne demişti: “Galiba bize nazar değdi!”

Doğalgazık

Doğalgaza çok kısa süre içinde iki defa zam geldi. Önce bir % 15 yapıldı, o fiyata bir % 15 daha zam yapılınca ilk fiyat üzerinden toplam % 32,25’lik bir zam yapılmış oldu. Doğalgaz kullanımının az olduğu yaz aylarında  yapılan ve çok fark edilip tepki almasın diye yapılan bu zamlara “doğalgazık” denir. Bu zamma, yetmişli yıllarda Fecri Ebcioğlu tarafından yazılıp şarkıcı Alpay tarafından söylenen “Eylül’de gel” isimli şarkıdan ilham alarak şöyle seslenmek istiyorum:

“Eyyy zam, geldiğin zaman

Ağlarım ben inan

Geliyorsun işte 

Faturama bakmadan

Nasıl geçer bu yaz,

Ne olur bana yaz...

Bekleme ne olur,

Yok, yok, yok

Gelme gelme git

Eylül’de git...”

Okunma Sayısı: 170
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Van’da Bediüzzaman coşkusu
    📷

    Karikatürler

    Sarı yeleklilerin gösterileri 43. haftada da devam etti

    Dorian Kasırgası Kanada'yı da alarma geçirdi

    Andorra karşısında son anda galibiyete uzandık

    "O feryadı çok kıymetli buluyorum"

    'Güney Asya bir krizin eşiğinde'

    'Cumhurbaşkanımızın söylediği sözler bizi üzdü, Osmanlı bizim de ecdadımız'

    Şehit Tufan Kansuva'nın cenazesi Sakarya'ya uğurlandı

    6 - 7 Eylül uzun vadede Türkiye’ye darbe vurdu

    İstanbul'da 3 milyona yakın öğrenci dersbaşı yapacak

    İnsanlık, imtihanı Yemen’de kaybetti

    'Güvenli bölge zaman kaybetmeden oluşturulmalı'

    Oturma eylemine katılan aile sayısı 13'e yükseldi

    Kılıçdaroğlu'ndan 'Millet İttifakı' açıklaması

    Geri adıma rağmen Hong Kong'taki protestolar devam ediyor

    Milli Takım, Karadağ karşısında moral kazandı

    AKP, MHP’siz seçim kazanamaz hale geldi

    Susmayın, bugünü unutmayın

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Adalet, zulüm ve son pişmanlık!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Diyanetin kurucusu duâ ister, ederiz!
    📷
    Genel

    Van’da Bediüzzaman coşkusu
    Faruk ÇAKIR

    Haberlerin zehirli dili
    Genel

    Müsbet hareket mesajı
    Mehmet KARA

    Magazin bazı şeyleri mi örtüyor?
    Misbah ERATİLLA

    Üstün zekânın yalnızlığı
    Adnan NACİR

    İsrafbul
    📷
    Genel

    Karikatürler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.