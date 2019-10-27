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27 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Yokçular Vakfı

Adnan NACİR
27 Ekim 2019, Pazar 01:02

-Merhaba, biz ihale için gelmiştik...

+Peki... Tecrübeniz var mı? 

-Yok.

+Liyakat var mı?

-Yok.

+Paranız var mı?

-Yok, ama para mühim değil, bankalardan alırız...

+Bankalara gösterecek teminatınız var mı?

-Yok. Sen söyle hele, bu ihaleyi aldığımızı duyan bize para vermez mi? Bak sana bir fıkra anlatayım:

Baba: Benim seçtiğim bir kızla evlenmeni istiyorum.

Oğul: Hayır!

Baba: Kız Bill Gates’in kızı.

Oğul: O zaman tamam.

Baba Bill Gates’e gider:

Baba: Kızını oğlumla evlendirmek istiyorum.

Bill Gates: Hayır.

Baba: Ama oğlum Dünya Bankası’nın CEO’su

Bill Gates: O zaman tamam.

Baba Dünya Bankası’nın başkanına gider:

Baba: Oğlumu CEO yap!

Başkan: Hayır.

Baba: Ama oğlum Bill Gates’in damadı.

Başkan: O zaman tamam.

+Birader, neyi sorsak cevabınız “yok”... Nereden gelmiştiniz pardon? 

-Yokçular Vakfı’ndan. Bir tane “var”ımız var, o da her şeye yetiyor. Bil bakalım, kimin selâmı var?

+Aman efendim, baştan söyleseydiniz ya... Onun selâmı emirdir, emir demiri de, demir yollarını da keser. Bu arada ihaleye giren başka biri de var...

-O kim ya...

Yokçu şahıs “o kim ya” deyince aklıma geldi: Yukarıdaki diyalog temsilidir ve günümüzde çoğu ihalede görebileceğimiz periyodik bir tablodur. Evet, kimya tutmazsa ihale vermiyorlar. Kimya neden önemli mi dediniz? Lisedeyken, kimya dersinde periyodik tablonun 1A gurubu elementlerini hatırlamak için, elementlerin simgeleri ile başlayan kelimelerle şöyle bir cümleyi hafızamıza almıştık: “Haydarpaşa Lisesi Nankör Kimyacısı Rabia’nın Cesedini Fırlattı” (H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) 1A grubu elementlerinin özelliklerine ve kullanım alanlarına bakarsak: 

Yoğunlukları ve erime noktaları çok düşüktür. 

Bileşikleri (p)iyoniktir. 

Değerlik elektron sayıları 1’dir, değerlik tabakalarındaki bir elektronu kolayca verebilirler ve kuvvetli “indirgen”dirler. 

ReAKsiyona çok kolay girebildiklerinden, tabiatta genelde serbest halde bulunmazlar, tuzlu ihalelerde-afedersiniz- bileşiklerde yer alırlar (misal: NaCl, sofra tuzu). 

Soydum –afedersiniz- Sodyum (Na) metalinin buharı bazı ampüllerde kullanılır. 

Kimyası tutan ihaleyi 1A’lır ki sormayın...

Çevre Hassasiyeti

BM toplantılarında söylediği sözlerden çok birilerinin maşası olmakla suçlanan ve neredeyse “persona non grata” ilân edilen Greta Thunberg iklim ve çevre ile ilgili konularda dünyanın dikkatini çekmeye çalıştı. Hamdolsun, çevre konusunda çok hassas olan bir hükümetimiz var. O yüzden içim rahat. Çevre deyip geçmeyin, çevresi iyi olan adam çok iyi yaşar. Misal; kaç tane kurumdan maaş tut? Altı maaş üstü bulut, 250 bin lirayla derdi unut, çevre ne güzel ne güzel...

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