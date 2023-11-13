37 günde 41 binden fazla konut tamamen yıkıldı - 'Hareket eden her şeyi vuruyorlar'

İsrail’in 37 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi’nde 41 binden fazla konut tamamen yıkıldı. Gazze Şeridi’ndeki hükümetin Medya Ofisi’nden bölgedeki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, İsrail’in 37 gündür devam eden saldırılarında 41 bin 30 konut tamamen, 222 bin 120 konut ise kısmen yıkıldı.

Saldırılarda 92 hükümet binası ciddi şekilde zarar gördü, 241 okul hasar aldı, bunlardan 61’inin kullanılmaz durumda ve hizmet dışı olduğu kaydedildi. İbadethanelerin de zarar gördüğü saldırılarda, 70 cami tamamen, 153 cami ise kısmen yıkıldı, 3 kilise hedef alındı.

Hareket eden her şeyi vuruyor

Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut, İsrail ordusu tarafından etrafı sarılan Şifa Hastanesi’nin çevresinde hareket eden her şeyin hedef alındığını, ambulansların dahi hareket edemediğini belirtti.

Genel Müdür Muhammed Zakut, Şifa Hastanesi’ndeki durumun “felaket” olduğunu vurguladı. Hastaneye giriş-çıkış yapılamadığını ifade eden Zakut, çevresinin bombalanması nedeniyle ambulansların da hareket edemediğini aktardı. İsrail’in cenazelerin defni için dahi fırsat vermediğini vurgulayan Zakut, “İsrail, Şifa Hastanesi çevresinde hareket eden her şeyi hedef alıyor.” dedi.