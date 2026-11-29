Brüksel'den Londra'ya giden hızlı trenin bir kişiye çarparak ölümüne neden olması üzerine Belçika ile Fransa arasındaki hızlı tren seferleri durdurulurken, İngiltere seferlerinde ciddi aksamalar yaşanacağı bildirildi.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre Brüksel'den Londra'ya giden Eurostar treni, Belçika'nın Leuze-en-Hainaut bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle demir yolu hattının çevresindeki güvenlik çitlerini aşarak raylara giren bir kişiye çarptı. Trenin çarptığı kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Belçika demir yolu altyapı işletmecisi Infrabel, Brüksel ile Fransa sınırı arasındaki hızlı tren hattında ulaşımın her iki yönde de süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı. Brüksel'den Londra'ya giden hızlı trenlerin de aynı hattı kullanarak Fransa üzerinden Manş Tüneli aracılığıyla İngiltere'ye ulaşması nedeniyle kazadan İngiltere seferleri de etkilendi. Hızlı tren işletmecisi Eurostar, internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Ciddi gecikmeler ve son dakika sefer iptalleri yaşanması muhtemel." ifadesini kullanarak yolcularına mümkünse seyahatlerini ertelemeleri çağrısında bulundu. Belçika Ulusal Demir Yolu Şirketi (SNCB) de yolculara seferlerdeki değişiklikleri ve alternatif ulaşım seçeneklerini anlık olarak gösteren seyahat planlama uygulamasını kullanmalarını tavsiye etti. AA

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