Afganistan'da seçim sonuçları aksaklıklar nedeniyle bir hafta sonra açıklanacak

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçları bir hafta sonra açıklanacak.

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının bir hafta sonra açıklanacağı bildirildi. Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Sözcüsü Zabihullah Sadat, basına yaptığı açıklamada, sayılan oyların sisteme girişinde bazı teknik sorunlar yaşadıklarını, meydana gelen gecikmeye rağmen seçim sonuçlarının bir hafta sonra duyurulacağını söyledi. Aksaklıkların internetten kaynaklanan sorunlar nedeniyle meydana geldiğini belirten Sadat, oy sayımı ve kayıt işleminde şeffaf çalıştıklarını, bundan kimsenin şüphe etmemesi gerektiğini bildirdi. Sadat, seçim sonuçlarını açıklama konusunda yaşanan gecikme için halktan özür diledi. Afganistan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimi sonucunun 19 Ekim'de açıklanması bekleniyordu. AA

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