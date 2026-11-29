Yeni Yol Grubu’nun verdiği HGS önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Konuyla ilgili olarak konuşan, DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, sistemin vatandaşın cebine uzanırken hızlı, bilgilendirme ve hesap verme söz konusu olduğunda ise ağır çekimde çalıştığını söyledi.

ANKARA - MEHMET KARA

Kaybedenin halk olduğunu ifade eden Hülakü, “Bu yolların bedelini ödeyen vatandaş bir de kendi geçişinin hesabını takip etmek zorunda bırakılmış, üstüne cezalandırılmış, susturulmuş ve borçlandırılmış” şeklinde konuştu.

BAKAN DA İTİRAF ETTİ

Önerinin gerekçesini açıklamak üzere söz alan Yeni Yol Grubu Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, "Yüzyılın soygunu fon soygunundan sonra bir soygun daha karşımıza çıktı. Gerçi bu soygunla ilgili vatandaşların bire bir, ferden çok şikâyetleri vardı, ardından Sayın Bakan da bunu itiraf etti" dedi.

BU PARALARI KİM ALDI?

ÖZDAĞ, Bakan'ın 2025 yılı içerisinde 25 bin dosyanın incelendiği yönündeki açıklamasını da eleştirerek, "6 milyar 500 milyon araç geçmiş; ya, Bakana bak, bizimle alay ediyor. Sen bakan mısın, kör müsün ya? Vatandaşla nasıl alay edebilirsin? 25 bin dosyayı incelemiş; burada milyarlarca dosya var, burada milyonlarca dosya var, yüz binlerce dosya var. E, bu paraları kim aldı?" diye konuştu. Özdağ, konuşmasında fon soruşturmasına da değinerek Cumhurbaşkanı'nın daha önce kullandığı "Cerrah hassasiyetiyle konuya vaziyet ediyoruz" ifadesini hatırlatarak “Allah sizin cerrahlığınızdan milleti korusun” dedi.