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Çin'de Lekima tayfunu alarmı: 22 kişi öldü, 1 milyon kişi tahliye edildi

10 Ağustos 2019, Cumartesi 20:03
Çin'de etkili olan Lekima tayfunu nedeniyle 22 kişi öldü, 10 kişi kayboldu. Cıciang ve Şanghay'da toplam bir milyondan fazla kişi evlerini tahliye ederek, güvenli yerlere gönderildi.

Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, bu sabah ülkenin doğu kıyısına ulaşan Lekima tayfunu, Cıciang eyaletini etkisi altına aldı. 

Tayfun nedeniyle 22 kişi öldü, 10 kişiden ise haber alınamıyor.

Cıciang'a bağlı aralarında Taicou, Vıncou ve Ningbo gibi 6 kentin yanı sıra Şanghay'ı ciddi şekilde vuran ve bu yıl meydana gelen 9'uncu tayfunu olan Lekima, saatte 187 kilometre hızla esen rüzgarlara neden oldu.

120 kişi mahsur kaldı

Tayfunla birlikte gelen sağanak ise Cıciang eyaletinin Vınling kentine bağlı Yongcia ilçesinde heyelana neden oldu. 

Heyelan bir nehrin akışını engelledi ve nehir yatağından taşan sular nedeniyle 120 kişi bölgede mahsur kaldı. 

Ayrıca, eyaletin Ningbo kentinde ise sele neden olan sağanak 600 kişinin mahsur kalmasına sebep oldu.

1 milyon kişi tahliye edildi

Şanghay kenti ve Cıciang eyaletinde 4 milyon 170 bin kişiyi etkileyen tayfun nedeniyle 1 milyon 10 binden fazla kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

Lekima Tayfunu 200 evin yıkılmasına neden olurken, 3 bin 200 konuta da zarar verdi.

Cıciang'ın yanı sıra Anhui, Fucien, Ciangsu eyaletleri ve Şanghay kentinde bugün ve yarın da yağışlara sebep olması bekleniyor.

Yüzlerce uçak seferi iptal edildi

Tayfun nedeniyle bölgede ulaşım durma noktasına gelirken, Cıciang ve Şanghay'da 3 bin 23 uçak seferi de iptal edildi.

Cıciang'da ayrıca 1257 tren seferi de geçici olarak durduruldu.

Tayfunun etkili olduğu bölgelerde binden fazla kurtarma ekibi, 150 itfaiye ve 100 botla kurtarma çalışması yürütülüyor.

Lekima Tayfunu'nun, ülkenin kuzey ve batı yönlerinden iç kesimlere doğru ilerleyeceği tahmin ediliyor. 

Ulusal Meteoroloji Merkezi, dün tayfun nedeniyle kırmızı alarm verildiğini duyurmuştu.

AA

Etiketler: çin, tayfun, fırtına
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