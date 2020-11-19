Çin Devlet Başkanı: Gümrük vergilerini düşüreceğiz

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin gümrük vergilerini düşürmeye ve yurt dışından yüksek kaliteli mal ve hizmet alımını artırmaya devam edeceğini söyledi.

Şi Cinping, bunun için gerekli reformları yapma ve inovasyon (yenilikçi) odaklı bir büyüme modelini teşvik etme sözü de verdi.

2020 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne video konferans yoluyla katılan Şi, APEC'in dünya ekonomisi için önemi ve ülkesinin küresel ekonomiye katkılarına değindi.

Koronavirüs salgınının insanlık tarihinde olağan dışı bir gelişme olduğuna dikkati çeken Çin Devlet Başkanı, "Küresel ekonomi kendisini büyük bir gerilemenin içinde bulmuştur. Endüstri ve tedarik zincirleri aksamış ve yönetim, kalkınma ve güven alanındaki eksiklikler daha da artmıştır." şeklinde konuştu.

ABD'nin Çin politikalarına eleştiri

ABD ile yaşanan ticari rekabete dolaylı bir eleştiri getiren Şi, "Tek taraflılık, korumacılık, zorbalık ve ekonomik globalleşmeye karşı çıkmanın artması, dünya ekonomisindeki belirsizlik ve riskleri körüklemektedir." ifadesini kullandı.

Çin'in Covid-19 sonrası ekonomik kalkınma için izleyeceği yol haritasına değinen Şi Cinping, "Öncelikle iç pazarımızın taleplerini genişleterek ekonomik faaliyetlerin akışını temin edeceğiz. Bunun yanı sıra bilimsel ve teknolojik yenilikleri destekleyerek ekonomik büyümenin saiklerine fırsat vereceğiz. Son olarak da reformlara hız verip pazarımızı canlandıracağız." açıklamasında bulundu.

Küresel ekonomiyle bütünleşme devam mesajı

Çin Devlet Başkanı, küresel piyasaya açıklığın, APEC üyeleri için tek ilerleme fırsatı olacağına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Günümüz dünyasında ekonomik küreselleşme, geri çevrilemez bir eğilim haline gelmiştir. Hiçbir ülke, kapılarını kapatarak gelişemez. Çin, küresel ekonomi ve uluslararası sistemle bütünleşmiş haldedir. Bu sistemden ayrışıp kendimizi küçük bir halkanın içine hapsederek yön değiştirmeyeceğiz. Yeni kalkınma yaklaşımlarını destekleyen bir ülke olarak içe kapalı değil, dışa açık bir ulusal ve uluslararası ekonomik dolaşımı destekliyoruz."