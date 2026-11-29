Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bakanların fon krizine ilişkin açıklamalarını değerlendiren Prof. Dr. Yalçın Karatepe, hisse senedi fonlarındaki ödemelerin ne zaman ve ne kadar yapılacağının belirsiz olduğunu söyledi.

“İsimleri biliyorlar ancak söylemiyorlar” diyen Karatepe, iktidar tarafından zamanla toplumun bu konuya olan ilgisinin azalacağının ümit edildiğini, ileride liste çıktığında kimse “dönüp bakmaz” diye düşünüldüğünü söyledi. Karatepe, listenin açıklanmıyor olmasının AKP ile ilişkili kişilerin “saklanma çabası” olduğunu kaydetti.

Karatepe, eleştirilerini şöyle sıraladı: “Sorun şu: Bu vurgun işi, bir organize suç işi. İçerisinde ekonomiden sorumlu kamu kurumları var. Siyasetçiler var. Bu işi fiilî olarak yapanlar var. Organize bir suç eylemi söz konusu. ‘Sanki vatandaşlar hisse senedi almış, şimdi fiyatı düşüyor, bunun satışı karşılığında ne gelirse o verilecek’ gibi anlatılıyor. Hayır. İnsanlar o fonlara yönlendirildi. Örgütlü organize suç şebekesinin yol açtığı mağduriyet giderilmeli. Burada kamusal sorumluluk da var. Sanki bunlar yokmuş gibi davranılıyor. ‘Hisseler kaç para ederse onu vereceğiz’ deniliyor. Basın toplantısındaki açıklamalarda bu işin örgütlü bir yapı olduğu kabul ediliyor. Örgütler ahtapotun kollarını oluşturuyor.”

Haber Merkezi