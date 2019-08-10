Çin'i tayfun vurdu: 13 kişi öldü

Çin'de etkili olan Lekima tayfunu nedeniyle 13 kişi öldü, 16 kişi kayboldu. Cıciang ve Şanghay'da toplam bir milyondan fazla kişi evlerini tahliye ederek, güvenli yerlere gönderildi.

Çin'in doğusunda etkili olan Lekima tayfunu nedeniyle 13 kişi öldü, 16 kişi kayboldu.

Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, bu sabah ülkenin doğu kıyısına ulaşan Lekima tayfunu, Cıciang eyaletini etkisi altına aldı.

Cıciang'ın Taicou, Vıncou ve Ningbo gibi altı kentini ciddi şekilde vuran ve bu yılın 9'uncu tayfunu olan Lekima, 13 kişinin ölümüne neden olurken, 16 kişiden ise haber alınamıyor.

Eyalette, 3 milyon insanı etkileyen tayfun nedeniyle 752 bin, Şanghay kentinde de 253 bin kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

Saatte 187 kilometre hızla esen rüzgarlara neden olan tayfunun Cıciang'ın yanı sıra Anhui, Fucien, Ciangsu eyaletleri ve Şanghay kentinde yağışlara sebep olması bekleniyor.