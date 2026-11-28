Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği gösteriler devam ediyor.

Ülkede 13 Ekim'de başlayan protestolar aralıksız sürüyor. Arnavutluk'un en önemli milli bayramı olan "Bayrak ve Bağımsızlık Günü" nedeniyle ulusal çapta düzenlenen gösteriye, lise öğrencileri, vatandaşlar ve çeşitli üniversitelerden öğretim görevlileri de destek verdi. Gösteride, üniversite öğrencileri eğitim koşullarının iyileştirilmesini talep etti. Binlerce gösterici ilk olarak Tiran'daki İskenderbey Meydanı'nda toplandı, ardından Başbakanlık binasının bulunduğu Ulusun Şehitleri Bulvarı'na yürüdü. Göstericiler, burada molotofkokteyli, meşale fırlatırken işletmelere de zarar verdi. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Bazı göstericiler gazdan etkilendi. Polis, göstericilerin Başbakanlık binasına yürümelerine izin vermedi. Yüzlerce polisin görev yaptığı gösteriler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı. Başbakan Edi Rama, "diyalog" çağrısında bulunurken, göstericiler bu çağrıyı reddediyor. Öğrenciler protestolarını sürdüreceklerini belirtiyor. AA

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