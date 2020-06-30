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30 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Dünya genelinde son 24 saat böyle geçti

30 Haziran 2020, Salı 00:25
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 10 milyon 335 bini geçerken, 506 bin kişi öldü, 5 milyon 609 bin kişi ise iyileşti.

Salgından en fazla etkilenen ABD'de virüs bulaşanların sayısı 2 milyon 655 bini geçerken, can kaybı 128 bin 500'e, iyileşen sayısı da 1 milyon 99 bine ulaştı.

ABD'de Kovid-19 salgınına karşı sıhhi maske takılmasını zorunlu kılmayan 16 eyalette, yeni vaka sayıları son 2 haftada yüzde 84 arttı.

New York Valisi Andrew Cuomo, bazı eyaletlerdeki vaka artışları nedeniyle New York'ta gelecek hafta açılması planlanan alışveriş merkezleri ve restoranların iç mekan kullanım sürecini yavaşlatmayı düşündüklerini belirtti.

ABD'de salgın nedeniyle 45 milyon kişi işsiz kalırken, buna karşın milyarderlerin 584 milyar dolar kazandığı ortaya çıktı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 12 Mart'ta kapılarını seyircilere kapatan New York Broadway gösterilerinin açılmasının Ocak 2021'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

Brezilya'daki vaka sayısı 1 milyon 350 bine çıkarken, can kaybı 57 bin 770, iyileşen sayısı ise 733 bin 800'ü geçti.

Rusya'daki vaka sayısı 641 bine, can kaybı 9 bin 166'ya ulaşırken, Hindistan'da ise vaka sayısı 567 bin, can kaybı da 16 bin 904 oldu.

İtalya, Schengen Bölgesi dışından gelecekler için 14 gün karantina istiyor

Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İngiltere'de ise vaka sayısı 311 bin 965'e çıkarken, ölenlerin sayısı da 43 bin 575 olarak açıklandı.

İtalya'daki vaka sayısı 240 bin 436 olarak açıklanırken, can kaybı 34 bin 744, iyileşen sayısı da 189 bin 196 oldu.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Kovid-19 nedeniyle ülkelerine Schengen Bölgesi dışından geleceklerin 14 gün karantinada kalmaları gerektiğini belirtti.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı İspanya'da 28 bin 346, Fransa'da ise 29 bin 813 oldu.

Yunanistan komşularına sınırlarını açıyor

Yunanistan, Kovid-19 nedeniyle kapalı tuttuğu Türkiye ve diğer komşu ülkelerle olan tüm sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açma kararı aldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da tüm kapalı alanlarda maske takma zorunluğu getirilirken, Slovenya'da da açık alandaki etkinliklere katılacak kişi sayısı 500'den 50'ye indirildi.

İskandinav Hava Yolları (SAS), Danimarka'da 1593 çalışanını işten çıkarttı.

Japonya'da salgına karşı 18 ülke daha giriş yasağı kapsamına alındı ve yolcu kabul edilmeyecek ülke sayısı 129'a ulaştı.

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, ülkesinin Kovid-19 salgınında ikinci dalgaya girdiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgında en kötüsünün henüz gelmediğini vurguladı.

AA

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