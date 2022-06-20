"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Filistin Başbakanı'ndan "doğal gaz" hatırlatması

20 Haziran 2022, Pazartesi 19:32
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, dünya ülkelerinin, Rus gazına alternatif enerji kaynakları arayışı sırasında Filistin'in gaz ve doğal kaynaklar üzerindeki haklarını hatırlamaları çağrısında bulundu.

Hükümetin Ramallah'taki haftalık kabine toplantısının açılışında konuşan Iştiyye, "İşgalci güçlerin (İsrail'in) yağmaladığı doğal kaynaklarımızı ve doğal gaz hakkımızı herkese hatırlatıyoruz." dedi.

Iştiyye, "Dünya, işgal devletini Filistinlileri öldürmeye, zorla yerinden etmeye, Yahudi yerleşim birimi inşası, su, gaz ve doğal kaynaklarının çalınması gibi haklarını ihlale teşvik etmemelidir." ifadelerini kullandı.

Filistin, Gazze Marine'nin keşfinden bu yana 20 yıldan uzun süredir doğal gaz kaynaklarını geliştiremedi.

Akdeniz'de Gazze kıyılarından 36 kilometre uzaklıkta bulunan Gazze Marine, Doğu Akdeniz havzasında keşfedilen ilk enerji sahalarından biri. 90'lı yıllarda keşfedilen saha, 2000 yılında British Gas şirketi tarafından geliştirildi.

Gazze Marine havzasında yaklaşık 1 trilyon kübik feet doğal gaz bulunduğu tahmin ediliyor.

Mısır, İsrail ve Avrupa Birliği (AB) arasında 15 Haziran'da, doğal gazda Rusya'ya bağımlılığın azaltılması kapsamında Avrupa'ya gaz arzının artırılmasına yönelik anlaşma imzalanmıştı.

AA

Etiketler: Filistin Başbakanı, doğal gaz
Okunma Sayısı: 253
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İtalya'da kuraklık alarmı

    NATO'dan açıklama: Görüşmeler sürecek

    İsrail’de erken seçim kararı

    Filistin Başbakanı'ndan "doğal gaz" hatırlatması

    Gazprom, Yunanistan'a doğal gaz akışını durduruyor

    Havayolu sektörü, pandemi öncesi seviyeye yaklaşacak

    NATO ve AB'den birlik mesajı

    Almanya: İsveç ve Finlandiya için birkaç hafta daha beklenilmesi felaket olmaz

    Rusya'dan Litvanya'ya protesto notası: 'Her şeyin ihlali'

    Kongo Başbakanı Lumumba'dan kalan son parça olan 'dişi'i Belçika tarafından ailesine verildi

    İstanbul ve Bursa'daki kazalarda 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

    Kocaeli'de kimya fabrikasındaki yangın 5 saatte kontrol altına alındı

    Suudi Arabistan, Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırdı

    Yoklama kaçağı, bakaya gençlerle ilgili bedelli askerlik düzenlemesi TBMM'de

    AB'nin Rusya'ya uyguladığı Kırım yaptırımları uzatıldı

    Hindistan'daki sel afetinde ölü sayısı 71'e çıktı

    28 Şubat davasında savcı mütalaası açıklandı

    Bangladeş’te 4 milyon kişi mahsur kaldı

    'YKS'de 869 bin 374 kişi görev aldı'

    Zelenskiy: Tarihi bir haftaya başlıyoruz

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Zulüm devam etmez!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bütün sıkıntıların reçetesi adalet
    Yeni Asya'dan Size

    6. Barla toplantısı
    Sebahattin YAŞAR

    Evlat da, ebeveyn de imtihandadır
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Demokrat Nur Talebeleri”
    Süleyman KÖSMENE

    Ahlâklı olmak ve ahlâklı kalmak
    Mehmet KARA

    Bir tek onlar mutlu
    Genel

    "KORKUT, ÜRKÜT, SUSTUR KANUNU"
    Risale-i Nur'dan

    Âlem bütün envâıyla tevhidi ilân ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.