Fransa’dan Doğu Akdeniz’e askeri sevkiyat

Türkİye ile Yunanistan arasında, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, birçok savaş jeti ve denizaltıyla birlikte Charles de Gaulle isimli amiral gemisini bölgeye göndermeye karar verdi.

Yunan basınının Fransız savunma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Fransa, 42.500 tonluk amiral gemisi Charles de Gaulle’ü Doğu Akdeniz’e gönderiyor. Parstoday’deki habere göre 261 metrelik uçak gemisi Fransız ordusuna ait Rafale savaş jetlerini taşıyor. Sözcü’nün Yunan medyasından aktardığı habere göre Charles de Gaulle’e, Yunan ordusuna ait çok sayıda gemi ve denizaltı da eşlik edecek. Fransız kaynakları, geminin üzerinde çok sayıda silah ve mühimmat olduğunu öne sürdü. Gemide radar ve füzelerle birlikte denizaltı savarların, elektronik takip, hedefleme ve müdahale etme sistemlerinin olduğu belirtildi.

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