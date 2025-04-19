Gazzeli çocuğun “haykıran portresi” yılın fotoğrafı seçildi

İsrail saldırısında iki kolunu kaybeden 9 yaşındaki Filistinli Mahmud Acur’un portresi, bu yılın Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü’nü kazandı.

Bu yıl Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü’nü, İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırısı sırasında iki kolunu kaybeden Filistinli bir çocuğun portresi kazandı.

Ödülü kazanan fotoğraf, The New York Times için Samar Abu Elouf tarafından çekildi. Fotoğrafta geçen yıl Mart ayında İsrail’in Gazze’ye saldırısı esnasında ağır yaralanan, Katar’a tahliye edilerek tedavi edilen Mahmud Acur yer alıyor.

Patlamada bir kolu koptuğu ve diğeri de parçalandığı için her iki kolu ampüte edilmek zorunda kalınan Mahmud, artık Doha’da yaşıyor.

Mahmud Acur’un portresini çeken Samar Abu Elouf’un kendisi de Filistinli. Dünya Basın Fotoğrafı Vakfı İcra Direktörü Joumana El Zein Khoury, birincilik ödülü alan fotoğrafı “sessiz görünen ama aynı zamanda haykıran bir fotoğraf” olarak tanımladı, “Bir oğlanın hikâyesini, ancak aynı zamanda etkisi nesiller boyu sürecek daha geniş bir savaşı anlatıyor” görüşünü kaydetti.

Haber Merkezi