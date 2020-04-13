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13 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Hafter milislerinin saldırıları sürüyor: Bir çocuk ve bir kadın daha öldü

13 Nisan 2020, Pazartesi 12:01
Libya'da darbeci asker Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği bombardımanda bir çocuk ve bir kadın öldü.

Libya'nın başkenti Trablus'a bağlı Ebu Selim Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada, Sidi Selim Mahallesi'nde bir eve düşen roket nedeniyle bir kadın öldü.

UMH Sağlık Bakanlığına bağlı Olağanüstü Hal ve Acil Kurtarma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Ayn Zara bölgesinde bir eve roket düşmesi sonucu aileden bir çocuk ve 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hafter milisleri ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta ateşkes ilan edilmişti. Ateşkes ilanına rağmen, Hafter milisleri başkente dönük saldırılarını sürdürmüş ve ateşkesi defalarca ihlal etmişti.

Buna karşılık UMH yönetimi 26 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonu başlatarak saldırılara karşılık vermişti.

AA

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