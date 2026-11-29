YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı televizyon canlı yayınında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Özel fon vurgununa dair “Halkın kendi gündemi fon vurgunu. Bunun üstünü örtemezler. Hiç şüphe yok bunun üstünü örtmeye çalışacaklar. Gazetecilere, muhalefete son iki ayda yapılan baskı da bu yüzden. Sırayla bütün kanalları kapatıyorlar, bunların sebebi yönetemediklerini, bu sorunu çözemeyeceklerini gizlemeye çalışmaları” dedi.

Özel Adalet Bakanı ‘Tutukluluk istisnadır’ diyor. Bizim arkadaşlarımıza gelince istisna değil, onlara gelince istisna. Tutukluluk bir tek Fatma Betül Sayan Kaya’ya istisna” ifadelerini kullandı. Gazetecilere ve muhalefete yönelik son iki aydaki baskıların fon vurgunuyla bağlantılı olduğunu belirten Özel, “Tarihin en büyük vurgunuyla karşı karşıyayız. Bir tane sorumlu var, o da Recep Tayyip Erdoğan” dedi.

Haber Merkezi