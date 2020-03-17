Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkenin büyük kısmının yeni tip corona virüsüne yakalanacağını söyledi.

Hükümetin zayıfları korumak ve ekonomiyi desteklemek için elinden geleni yapacağını ancak insanların birbirine yardım etmesinin zorunlu olduğunu kaydeden Rutte, “Gerçek şu ki Hollanda nüfusunun büyük çoğunluğu hastalığa yakalanacak, bunu bize uzmanlar söylüyor. Zor zamanlardan geçeceğiz ancak bunu birlikte atlatabiliriz” dedi.

Bağışıklık kazanmanın önemine vurgu yapan Hollanda başbakanı, şu ifadeleri kullandı: “Bağışıklık kazanan sayısı ne kadar çok olursa virüsün yaşlı ve hastalara yayılması o kadar az olur. Bu hastalığa yakalanıp iyileşenler tekrar hastalanmaz. Zayıfları ancak bu şekilde koruyabiliriz.”

Hollanda pazar günü virüsün yayılmasını engellemek için dükkanların, okulların, spor tesislerinin ve restoranların kapatılması dahil bir dizi kısıtlama getirmişti.

Başbakanın açıklaması, Halk Sağlığı Ulusal Enstitüsü’nün ‘corona‘ vakalarının 278’den 1413’e, ölü sayısının da 24’e yükseldiğini duyurmasının ardından geldi.