İdlib'de salgın hastalık riski

Binlerce insanın derme-çatma çadırlarda yaşadığı İdlib kırsalında yetersiz beslenme, soğuk hava ve temiz su sorunu birçok hastalığı tetikliyor.

Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle binlerce insanın göç ettiği İdlib kırsalında, yetersiz beslenme, soğuk hava ve temiz su sorunu birçok hastalığı tetikliyor.

Saldırılar nedeniyle göç eden ve güvenli gördükleri derme-çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışan Suriyeliler, birçok olumsuzluğun yanı sıra ciddi sağlık sorunlarıyla da karşı karşıya bulunuyor.

Birkaç sağlık merkezinin hizmet verdiği bölgede, insanların bir bölümü ulaşım veya maddi nedenlerle bu merkezlere ulaşamıyor.

En büyük salgın hastalık riskini ise hiç şüphesiz çocuklar taşıyor. İmkanı olan aileler, sağlık merkezlerine akın ederken imkanı olmayanlar ise çaresizlik içerisinde yardım bekliyor.

Bölgedeki en büyük sağlık merkezlerinden Atme Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Müdürü Çocuk Doktoru Muhammed Uveyden, bölgedeki nüfusun her geçen gün arttığına işaret etti.

Hastaneye gelen hasta çocuk vakasının arttığını vurgulayan Uveyden, "Bölgedeki en yaygın hastalıklardan biri, beslenme yetersizliğine bağlı hastalıklar. Bunun da nedeni, maddi imkansızlıklar, saldırılar ve devamındaki göç. Diğer en yaygın hastalık ise kış hastalıkları olan bronşit, ince bağırsak enfeksiyonları ve ishal. Son günlerde hasta sayımız arttı. Bu şekilde günde 150-200 çocuk geliyor. Ayrıca insanlar uzun süre soğuklara maruz kaldığı için donma tarzında vakalar geliyor. Bunların yayılmasından endişeliyiz." diye konuştu.