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1 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

İdlib’deki saldırılara dur de

01 Eylül 2019, Pazar 20:46
Suriye’nin ilk ve tek astronotu Muhammet Ahmed Faris, bütün dünyaya İdlib’deki saldırılara “dur” denmesi çağrısında bulundu.

Suriye Lemme Derneği ile Arap Derneği iş birliğiyle Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nde düzenlenen toplantıda İdlib’deki yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırılar kınandı.

Suriye’nin ilk ve tek astronotu Muhammet Ahmed Faris, faaliyette yaptığı konuşmada  İdlib’de düzenlenen saldırıların durdurulması için uluslar arası kamuoyundan destek talep etti. Suriye halkının barışcıl başlayan hürriyet taleplerinin rejim tarafından terörize edildiğini belirten Faris, “Hürriyet için Suriye’de ayaklanan halkımız hürriyet istemeye devam ediyor. Rejim ise bizim özgürlük taleplerimize silâhla karşılık verdi ve terörize etti. Afganistan’dan, İran’dan ve dünyanın birçok yerinden getirilen çetelerle ülkemiz yok edildi, sesimiz susturulmaya çalışıldı.  Şimdi de aynısı İdlib’de yapılmaya çalışılıyor. Suriye halkının son nefes kaynağı İdlib’dir. Anneler yavrularını kaybediyor, çocuklar ölüyor, camiler, okullar bombalanıyor. Hürriyet hayalimiz bombalarla yok edilmeye çalışılıyor. Bu duruma ses vermeliyiz. Özgür dünyadan İdlib’deki saldırılara ‘dur’ demesini istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.  

Çok bedel ödedik

Suriye halkının hürriyet hayaline bombalara rağmen devam edeceğini dile getiren Faris, “Suriye’deki devrim hayalimiz 8 senedir devam ediyor. Çok bedel ödedik. Onlar vahşetle özgürlük sesini bastırmaya çalışsa da biz onlara selamımızı sunduk, sunmaya devam ediyoruz. Buradan Suriye’de direnenlere sesleniyorum. Eğer birlik olmazsak her şeyimizi kaybederiz. Aramızdaki farklılıklara saygı göstererek ortak hareket edelim” ifadelerini kullandı. İstanbul - aa

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Esad rejimi ateşkesi bozdu

Suriye’deki Beşşar Esad rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde tek taraflı ilân ettiği ateşkesi tamamen bozarak, sivil yerleşimlerle askerî muhaliflerin cephe hatlarını havan ve roket gibi karadan karaya silâhlarla hedef aldı. Esad rejimi, sabah saatlerinde İdlib’in Serakib ilçesi, Cercenaz beldesi ile Tuh, Deyr Şarki ve Deyr Garbi köylerine havan ve roket gibi karadan karaya silâhlarla saldırılar gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, önceki gün öğleden sonra rejimin askerî birliklerinin tek taraflı olarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde ateşkes ilân ettiğini ve 06.00 itibarıyla geçerli olacağını duyurmuştu. Esad rejimi, dün de İdlib’in güneyindeki Kefrenbil ilçesi, Cercenaz beldesi, Kefersecne, Hiş, Ureynibe, Has, Deyr Şarki ve Deyr Garbi köylerini havan ve roket gibi karadan karaya silâhlarla vurarak ilan ettiği ateşkesi bozmuştu. Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018’de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Aynı sürede, rejim ve Rusya’nın saldırılarında 219’u kadın, 341’i çocuk olmak üzere en az bin 282 sivil öldü. İdlib - aa

AA

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