İmran Han’dan tuhaf açıklamalar

Pakistan Başbakanı İmran Han, Perşembe günü Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) 100. yıl dönümü kutlamalarının bir parçası olarak İslamabad’ı ziyaret eden Çin medyasına konuştu.

Euronews’deki habere göre insan hakları grupları Çin’in Doğu Türkistan’daki Uygurlara ve Müslüman azınlıklarına yapılan insan hakları ihlâlleri konusunda uluslar arası toplumu uyarırken, Pakistan bu süreçte hep Pekin’i desteklediğini vurguladı.

Ekonomik kriz yaşayan Pakistan’ın, Çin’in ciddi seviyedeki yatırımlarına bağımlı olduğu için böyle bir tutum içinde olduğu iddia ediliyor. Ancak, özellikle Avrupa ülkelerinde düzenli olarak İslamofobiye karşı uluslar arası eylem çağrısında bulunan Han, Çin hükümetinin herhangi bir hak ihlâlinde bulunmadığını ileri sürüyor.

Çin basınına konuşan Han, “Çinli yetkililerle olan etkileşimimiz, Sincan’da gerçekte olanların, Batı medyasının yansıttığı haberlerden çok farklı olduğunu gösteriyor. Çin ile çok güçlü bir ilişkimiz var. Güvene dayalı bir ilişkimiz olduğu için, aslında Çin’in versiyonunu kabul ediyoruz. Sincan’daki programları hakkında Pekin’in söylediklerini kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.