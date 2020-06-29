İran için tehlike çanları

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerikan yaptırımları ve korona salgını sebebiyle ülkesinin en zorlu yılını yaşadığını belirtti.

Korona salgını Amerika’nın 2018’de yeniden yürürlüğe koyduğu yaptırımlarla birlikte İran’ın ekonomik sıkıntılarını daha da arttırdı. Ruhani televizyodan yayınlanan konuşmasında, “düşmanın ekonomik baskısı ve salgın nedeniyle en zor yıl oluyor” ifadesini kullandı. Ruhani, toplanma alanlarında maske takmanın zorunlu hale getirileceğini de açıkladı. İran’da vak’a sayıları yeniden artmaya başladı. Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir, Kum şehrinde) vakalarda yeniden artış gözlendiğini söyledi. İran devlet televizyonuna konuşan Kadir, “Kum şehrinde sağlık taramasında tespit edilen Kovid-19’a yakalanmış hasta sayısı yüzde 15’ten yüzde 45’e çıktı. Bu durum, şehirde virüsün tekrar yayılmaya başladığının tehlike çanlarıdır.” dedi. AA

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