Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu “Geride yine o cevapsız soru kaldı” başlıklı dünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’in fon vurgununa ilişkin yaptıkları açıklamaların kamuoyundaki şüpheleri gidermediğini belirterek “Bu davada en güçlü müşteki artık toplumdur” dedi.

Karaalioğlu, “Toplum, gerçekte ne olup bittiğini anlamak ve vurgunun ilişki ağını tanımlayabilmek için listeyi görmek istiyor. İnsanların buna hakkı olmadığını kim söyleyebilir? Çünkü artık biliyoruz ki fonlara kamu kurumları da tavsiye hatta rüşvetle büyük miktarlarda para yatırdı ve bunlar milletin parasıdır. Yani ‘kamunun cebinden tek kuruş çıkmıyor’ iddiası artık geçerli değil. Zaten çıkan çıkmış, en azından miktarını öğrenelim. Hâlâ kimlerin ne kadar kazandığı, ne kadarını elinde tuttuğu, ne kadarını dışarıya kaçırdığı, foncuların kimler sayesinde dört yıldır serbestçe at oynattığı ve kamu idaresinin nasıl olup da bunu görmediği gibi bilgiler ortaya çıkmadı. Şüpheler bu yüzden bir türlü dağılmıyor. Fon vurgunu ülkenin gündeminden bu sebeple çıkmıyor. Geride cevapsız sorular ve yapanın yanına kâr kalıyor duygusu var çünkü. ‘Paraları ödüyoruz, ekonomiyi koruyoruz, suçluların üzerine gidiyoruz, daha ne yapalım?’ havası veren açıklamalar şüpheleri dağıtmaya yetmeyecek.” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi