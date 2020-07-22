İsrail'de günlük vaka sayısı 2 bin sınırına yaklaştı

İsrail'de son 24 saatte bin 977 kişide daha koronavirüs (COVID-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 54 bini aşarken, can kaybı 430'a çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 teşhisi konulan 5 hastanın daha öldüğü belirtildi. Ülkede böylece COVID-19 kaynaklı can kaybının 430'a ulaştığı, bin 977 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 54 bin 663'e yükseldiği kaydedildi. Bu, virüsün ülkede ilk olarak görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Açıklamada ayrıca, hastalardan 259'unun durumunun ağır olduğu, 22 bin 920 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

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