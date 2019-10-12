Japonya'da tayfun: 1 ölü

Japonya'da, başkent Tokyo ile ülkenin doğu kesimlerinde etkisini göstermeye başlayan Hagibis tayfunu şimdiden bir kişinin ölümüne yol açarken, yaklaşık 1 milyon kişinin önlem amacıyla yaşadığı yeri tahliye etmesi istendi.

Tokyo yakınlarındaki Chiba’da şiddetli rüzgarın bir arabayı devirmesi sonucu bir kişi öldü. Yine aynı kasabada aşırı şiddetli rüzgar bazı evlerin çatısının uçmasına neden olurken, en az dört kişi yaralandı.

Şiddetli rüzgar, yarısından çoğu Chiba’da olmak üzere bölgedeki 17 bin konutun elektriğinin kesilmesine yol açtı.

Metrolar ve fabrikalar kapatıldı

Bölgede tayfun tehlikesine karşı, metro istasyonları, fabrikalar ve mağazalar kapatıldı. Tokyo’da düzenlenecek Formula One Grand Prix yarışları öncesi deneme turları ertelendi. Rugby Dünya Kupası’nda oynanması gereken iki maç yine tayfun tehlikesi yüzünden ertelendi.

Tayfun tehlikesi yüzünden cumartesi günü yaklaşık bin 600 uçak seferi ertelendi.

Japonya Meteoroloji Ajansı uyarıyor

Japonya Meteoroloji Ajansı yetkilileri, "çok şiddetli" olarak nitelendirdikleri rekor düzeyde yağışları beraberinde getirmesi beklenen tayfunun olası sonuçlarına karşı halkı sürekli uyarıyor.

Yetkililer, saatteki hızı 216 kilometreye çıkacağı tahmin edilen rüzgar nedeniyle, bugün Tokyo metropolitan bölgesi dahil Kanto-Koşin ile Tokai bölgelerinde bazı evlerin yıkılma riski taşıdığı konusunda uyarıda bulunuyor.

Hafta sonu 24 saatlik süreçte, Tokai bölgesinde metrekareye 800 milimetre, Kanto-Koşin bölgesinde de 600 milimetreye kadar yağış beklendiğini aktaran yetkililer, tahmini yağış miktarının, Eylül 1958'de ülke genelinde yaklaşık bin 200 kişinin hayatını kaybettiği ya da kaybolduğu Ida tayfununun getirdiği yağış miktarıyla aynı olacağının tahmin edildiğine işaret ediyor.

Ülkede afet yönetiminden sorumlu bakan Ryota Takeda, hükümetin, yaklaşan tayfuna hazırlık yaptığını belirterek, riskli bölgelerde ikamet eden kişilere erken tahliye, su ve gıda stoku yapmaları çağrısında bulundu.

Karaya cumartesi akşam saatlerinde ulaşması beklenen tayfunun, pazar öğleden sonra ülkenin kuzeyindeki Hokkaido'nun doğusuna doğru ilerlemesi öngörülüyor. Tayfunun beraberinde getireceği şiddetli yağışların sel ve toprak kaymalarına yol açabileceği ifade ediliyor.