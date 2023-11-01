İsrail, ateşkes çağrılarına rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını şiddetlendirerek artırmaya devam ederken, Mısır'ın Refah Sınır Kapısı bölgedeki ağır yaralıların geçişi için açıldı.

İsrail'in saldırılarını aralıksız sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki ağır yaralı Filistinliler, tedavi edilmek üzere Mısır'a nakledilecek.

Ambulanslar Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla yaralıları nakletmek üzere Mısır'dan Gazze tarafına girdi.

Abluka altındaki bölgeye insani yardım malzemesi taşımak üzere Mısır'da bekleyen bazı tırlar da sınır kapısının açılmasının ardından Gazze'ye geçti

Msır'ın Kahire Haberler (Al-QAhera News) kanalı da Mısır'dan yaklaşık 40 ambulansın, Gazze'deki ağır yaralı 80 kişinin, Mısır'da tedavi edilmek üzere hastanelere taşınması için Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptığını duyurdu.

Şifa Hastanesinin kapasitesi dolduğu için yaralılar koridorlarda ameliyat ediliyor

İsrail'in 25 gündür bombaladığı Gazze'deki en büyük sağlık merkezi, Şifa Hastanesinin tüm oda ve bölümleri tam kapasite dolduğu için hastalar, koridorlarda ameliyat edilip tedavi ediliyor.

Sağlık personelinin tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle çocukları bile anestezisiz ameliyat etmek zorunda kaldığı hastanede, acil yaralılar kanaması olmasına rağmen sıraya alınıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Birimi Müdürü Mervan Ebu Sade, Gazze'deki Şifa Hastanesindeki son durumu anlattı.

Gazze'de yaralıların ve hastaların artık hastanelerin koridorlarında tedavi edildiğini söyleyen Ebu Sade, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde, Şifa Hastanesindeki bu manzaralar gibi görüntüler normal artık. Gördüğünüz gibi burası (hastane koridoru) artık hastaların tedavi edildiği bir oda haline geldi." ifadelerini kullandı.

Hastanedeki durumunu "felaket" ifadesiyle niteleyen Ebu Sade, hastanenin doğum, prematüre, diyaliz ve acil servislerinin tam kapasite dolduğunu ve 800'den fazla yatan hastanın tedavi altında olduğunu kaydetti.

Yakıtın tükenmesinin özellikle yoğun bakım, diyaliz ve ameliyathanelerdeki hastalar için büyük risk oluşturduğunu belirten Ebu Sade, "Yarın Şifa Hastanesindeki yakıtın son damlaları da tükenecek, yakıt getirilmezse Filistin'in en büyük hastanesinin sağlık sistemi çökecek ve hastalarımızı yavaş yavaş ölüme mahkum olacak" ifadelerini kullandı.

İsrail güçleri Batı Şeria’da 1'i engelli 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli kent ve beldelerinde baskınlarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklama, İsrail güçlerinin Cenin’de sabaha karşı düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Tulkerim kentinde de Mecdi Avad adlı 65 yaşındaki engelli bir Filistinlinin, İsrail askerinin kurşunuyla başından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine göre, işgal güçlerince düzenlenen baskınlarda El Halil kentinde 4, Beyt Lahim'de 3, Tulkerim'de de daha önce serbest bırakılan 2 Filistinli gözaltına alındı.

Batı Şeria'da İsrail'in Cibaliya saldırısına tepki için genel grev ilan edildi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok sayıda sivilin bulunduğu Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırısını protesto için işgal altındaki Batı Şeria'da kapsamlı greve gidildi.

Batı Şeria'daki bankalar, bakanlık kurumları, okullar, üniversiteler ve dükkanlar bir gün boyunca kapılarını kapatacağını duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ve özellikleCibaliya Mülteci Kampı'ndaki saldırılarına tepki için gerçekleştirilen grev kapsamında ekmek fırınları ve eczaneler dışında tüm ticarethaneler kepenk kapattı.

Okullar ve üniversiteler de Gazze Şeridi sakinlerine destek ve dayanışma amacıyla şehir merkezlerinde etkinlikler düzenleneceğini duyurdu.

Kassam Tugayları, Gazze'nin doğusunda bir İsrail askeri aracını imha ettiklerini duyurdu

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Ez-Zeytun Mahallesi'nin doğusuna giren İsrail askeri aracını "Yasin 105" roketiyle imha ettikleri ve aracın yandığı belirtildi.

İsrail ordusundan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 326'sı asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.