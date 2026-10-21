Aliyev’den Türk aktivistlere yakalama kararı

Azerbaycan’da başörtülü öğrencilerin okullara alınmaması ve öğretmenlerin görevlerinden uzaklaştırılması nedeniyle başlayan tartışmalar, Ankara ile Bakü arasında siyasî gerilime dönüşürken, Aliyev yönetiminden yeni bir adım geldi.

Azeri vekilden 28 Şubat’ı hatırlatan sözler

Başörtüsü yasağına itiraz had aşmak değildir

Azerbaycan’ın 28 Şubat’ı Azerbaycan Başsavcılığı, 19 Ekim’de yaptığı açıklamada, Türkiye’de yaşayan ve faaliyet gösteren yedi kişi hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldığını duyurdu. Başsavcılık, söz konusu kişileri Azerbaycan’da anayasal düzenin zorla değiştirilmesine yönelik çağrılarda bulunmak ve dinî düşmanlığı körüklemekle suçladı. Bakü Binagadi Rayon Mahkemesi tarafından haklarında gıyabî tutuklama kararı verilen isimler arasında Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, ilahiyatçı Abdullah İmamoğlu, avukat Ahmet Şanlı, Fahrettin Taşkaya Saral, Abdurrahman Tumer ve Alparslan Tanrıkulu da bulunuyor. Karar’ın haberine göre, Bakü yönetimi, kararların uygulanması için Türk makamlarıyla iş birliği yürütüldüğünü açıkladı. Haber Merkezi

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