"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EKİM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Azerbaycan’ın 28 Şubat’ı

Abdil YILDIRIM
17 Ekim 2026, Cumartesi
Tarih, ibret alınmadığı için tekerrür ediyor. Dün bizde, bugün Azerbaycan’da.

Çok şükür biz o karanlık günleri milletin kararlı direnciyle, binlerce genç kızımızın fedakârlığıyla geride bıraktık. Ama o karanlıklar içinde yine binlerce genç kızımızın inanç ve tahsil hakkı ellerinden alındı, binlerce aile büyük acılar yaşadı. Türkiye, başörtüsü zulmüyle çok acı bir imtihandan geçti. Sadece kızlarımızın tahsili engellenmedi, bütün bir milletin inanç ve ibadet hürriyetine kısıtlamalar getirildi. 

Bu zulme karşı çıkanlar çeşitli yöntemlerle cezalandırıldı. Bu cezalardan hissesini alanlardan birisi de, gazetemiz Yeni Asya ve yazarları oldu. Rahmetli Mehmet Kutlular, adeta bütün bir cemaat adına 276 gün hapis yatarak bir bedel ödedi. Gazetemizi kapattılar. Ama mücadele azmimizi kıramadılar.

Üniversite kapılarında ikna odaları kurularak kızların başörtülerini ikna ile açamadıkları için icbar ile çıkartmaya çalıştılar. Binlerce askerî personeli ordudan attılar, binlerce devlet memurunun işine son verdiler. Ama sonunda kazanan millet oldu.

Aradan otuz yıla yakın bir zaman geçti. Bugün aynı filmin Azerbaycan versiyonu vizyona sürülüyor. Sanki otuz yıl önceki sahneler bugün Azerbaycan’da tekerrür ediyor. Demek ki tarihten hiç ibret alınmamış.

Bir zamanlar bizim başörtülü kızlarımız okul kapılarında ağlayarak geri dönüyorlardı. Bugün Azerbaycan’da aynı durum yaşanıyor. Başörtülü bir kız çocuğu, “Menim atam Garabağda şehit düştü, menim hicabım var diye mektebe almıyırlar, hicabını çıkar diyirlar, menim hicabım tehsile mani değil” diye gözyaşı döküyor. Kızı başörtülü olduğu için okula alınmayan bir anne, “Benim eşim Karabağ şehididir kızımı okula almıyorsanız babasının resmini şehit panosunda çıkartın” diye feryat ediyor. 

Biz bunları dile getiriyoruz diye bazıları, başörtüsü yasağını açıkca savunamadıkları için, kardeş halklar arasına fitne sokuyorsunuz diyorlar. Böylece kendi fitnelerini gizlemeye çalışıyorlar. Bizim de bu zulme göz yummamızı istiyorlar. Halbuki, “Hakkın hatırı âlîdir, hiç bir hatıra feda edilemez.” 

“İki devlet tek millet” diyerek Azerbaycan ile dost ve kardeş olduğumuzu dile getiriyoruz. Dost, dostun hatasını söyler, onu ikaz eder. Üstelik, yakın zamanda aynı hatayı bizim idareciler de yapmışlardı. “28 Şubat süreci bin yıl sürecek” diyerek üst perdeden konuşmalar yapıyorlardı. Ama, on yıl bile sürmedi. “Küfür devam eder, zulüm devam etmez.” Azerbaycan’daki bu zulüm de devam etmez. Bir gün hak gelir, bâtıl zail olur.

Okunma Sayısı: 229
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    41 şehir için kuvvetli yağış uyarısı! - 5 ile turuncu kodlu meteorolojik uyarı!

    Selin sebebi çarpık şehirleşme

    Gazze’de kış öncesi insani kriz

    Maaşlar barınma ve gıdaya - Açlık sınırı 50 bin TL’ye yükseldi

    Faize günde 8.3 milyar TL

    Yemen’de ölümler durmuyor

    Türk fonlarına küresel ikaz

    İktidarın fonla imtihanı

    Sabah artık kapımızı çalan sütçü değil

    Azerbaycan’dan İran’a tepki var mı?

    İstanbul hiçbir şeye hazır değil

    ÖSYM: İstanbul'da hafta sonu yapılacak sınavlar ertelendi

    Görme engelli gençlere Braille Kur’ân-ı Kerîm

    ABD’den İsrail’e seçim baskısı

    Üretimde çarklar yavaşlıyor, endişe had safhada

    Konut satışları Eylül’de azaldı

    'Fon konusunun üstü kapatılacak gibi görünüyor'

    Laikliğin kalesi Fransa ''Tanrı'' ile barışıyor mu?

    AB’den enerji krizine karşı yeni hamle!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Maaşlar barınma ve gıdaya - Açlık sınırı 50 bin TL’ye yükseldi
    Genel

    Azerbaycan’dan İran’a tepki var mı?
    Genel

    Yemen’de ölümler durmuyor
    Genel

    Türk fonlarına küresel ikaz
    Genel

    İktidarın fonla imtihanı
    Genel

    Faize günde 8.3 milyar TL
    Genel

    'Fon konusunun üstü kapatılacak gibi görünüyor'
    Genel

    Sabah artık kapımızı çalan sütçü değil
    Genel

    Gazze’de kış öncesi insani kriz
    Genel

    Üretimde çarklar yavaşlıyor, endişe had safhada

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.