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3 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Alternatif yargı reformu Meclis’e sunulacak

03 Ekim 2019, Perşembe 22:34
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla, Yargı Reformu Strateji Belgesi Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı.

Hükümetin teklifinin yanı sıra, ana muhalefet Partisi CHP de, bir yargı reformu hazırlığı yaptı. Gelecek hafta tamamlanıp TBMM Başkanlığı’na sunulacak olan teklife, HDP, Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Demokrat Parti ile sendika, baro ve sivil toplum kuruluşlarından gelen 100’e yakın katılımcının katkı sunduğu öğrenildi. Independent Türkçe’nin haberine göre, kanun değişikliği teklifi öncesinde yapılan toplantılarda, şu konuların görüşüldüğü öğrenildi: OHAL hukukundan olağan hukuka geçiş, hasta tutuklular, tutuklu askeri öğrenciler, HSK’nın yapısı ve yargı bağımsızlığı.

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