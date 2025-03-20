İBB soruşturmasında gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

Bu tablo hukuk devletine yakışmıyor - Demokrasimiz, ekonomimiz ve dış itibarımız zarar görecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Gözaltı kararları üzerine gerçekleşen operasyonda yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında Capacity AVM sahiplerinden 5 milyon avroluk rüşvet istendiği iddiası

Soruşturmada alınan tanık beyanına göre, İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı firari şüpheli Ertan Yıldız ve gözaltındaki şüpheli Süleyman Atik'in "15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon avro verin, aksi taktirde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız." ifadeleriyle, müşteki Capacity AVM'nin sahiplerini tehdit ettikleri öne sürüldü.

Şüpheli Atik'in "2 sene sonra Cumhurbaşkanı olacak kişiyi karşınıza almak istemezsiniz." diyerek müştekileri tehdit etmesi de soruşturmadaki tanık beyanlarında yer aldı.

Soruşturmada, AVM sahiplerine söz konusu rüşvet teklifinin ardından müştekilerin para ödememesi neticesinde belediye tarafından 197 milyon lira para cezası kesildiği iddia edildi.

AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin rapor alındığı iddiasının yer aldığı soruşturmada, İdare Mahkemesinin söz konusu para cezasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiği, belediyenin ise para cezasını hukuksuz şekilde, rüşvet alamadığı için kestiği öne sürüldü.

Cep telefonunu eşinin çantasına koymuş

Öte yandan, firari şüpheli Ertan Yıldız'ın, hakkındaki soruşturmayı bildiği ve bu yüzden kendisine evde görünümü vermek için cep telefonunu eşinin çantasına koyduğu öğrenildi.

Polis takibinden kaçmak için bu yönteme başvuran ve daha önce yurt dışı yasağı bulunan Yıldız'ın oturduğu sitenin başka bir kapısından kaçarak yakalanmaktan kurtulduğu, illegal yollardan yurt dışına kaçtığı değerlendiriliyor.