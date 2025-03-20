"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MART 2025 CUMA - YIL: 56

İBB soruşturmasında gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı

20 Mart 2025, Perşembe 15:36
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

Bu tablo hukuk devletine yakışmıyor - Demokrasimiz, ekonomimiz ve dış itibarımız zarar görecek

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

 

Gözaltı kararları üzerine gerçekleşen operasyonda yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında Capacity AVM sahiplerinden 5 milyon avroluk rüşvet istendiği iddiası

Soruşturmada alınan tanık beyanına göre, İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı firari şüpheli Ertan Yıldız ve gözaltındaki şüpheli Süleyman Atik'in "15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon avro verin, aksi taktirde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız." ifadeleriyle, müşteki Capacity AVM'nin sahiplerini tehdit ettikleri öne sürüldü.

Şüpheli Atik'in "2 sene sonra Cumhurbaşkanı olacak kişiyi karşınıza almak istemezsiniz." diyerek müştekileri tehdit etmesi de soruşturmadaki tanık beyanlarında yer aldı.

Soruşturmada, AVM sahiplerine söz konusu rüşvet teklifinin ardından müştekilerin para ödememesi neticesinde belediye tarafından 197 milyon lira para cezası kesildiği iddia edildi.

AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin rapor alındığı iddiasının yer aldığı soruşturmada, İdare Mahkemesinin söz konusu para cezasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiği, belediyenin ise para cezasını hukuksuz şekilde, rüşvet alamadığı için kestiği öne sürüldü.

Cep telefonunu eşinin çantasına koymuş

Öte yandan, firari şüpheli Ertan Yıldız'ın, hakkındaki soruşturmayı bildiği ve bu yüzden kendisine evde görünümü vermek için cep telefonunu eşinin çantasına koyduğu öğrenildi.

Polis takibinden kaçmak için bu yönteme başvuran ve daha önce yurt dışı yasağı bulunan Yıldız'ın oturduğu sitenin başka bir kapısından kaçarak yakalanmaktan kurtulduğu, illegal yollardan yurt dışına kaçtığı değerlendiriliyor.

AA

Okunma Sayısı: 402
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasiyi tahrip eden hukuksuzluğa büyük tepki

    İsrail, Gazze'de yeniden kara işgaline başladı

    'İsrail'in Gazze'deki saldırganlığı çok büyük ve korkunç bir suç'

    19 şehirde eğitime 1 gün ara verildi

    "Zorluklar geliyorsa, o zorlukla beraber bir ferahlık da gelir"

    İBB soruşturmasında gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı

    Trump, işten çıkardığı binlerce federal çalışanı yeniden görevlerine iade etmeye çalışıyor

    İrlanda: Avrupa'nın artık İsrail'in katliamlarına dur demesi gerekiyor

    İsrail'in yeniden başlayan soykırımında katledilen Gazzeli sivil sayısı 710'a yükseldi

    Balıkesir'de kayboldu Çanakkale'de bulundu

    Bu tablo hukuk devletine yakışmıyor - Demokrasimiz, ekonomimiz ve dış itibarımız zarar görecek

    Kur'ân'ın manaları uyum içindedir

    Kaybımız büyük

    Bütçe, para cezalarıyla ayakta duruyor

    Kur'ân mananın geniş olması için sözü az söyler

    Valilikten 4 günlük eylem ve gösteri yasağı

    Türkiye, Macaristan ile karşılaşacak

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum ile Elazığ'a kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı

    Üniversitenin yetkisi yok

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Müsbet hareket ve sağduyu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Demokrasiyi tahrip eden hukuksuzluğa büyük tepki
    Ahmet BATTAL

    Baş üstü ila gözaltı arası…
    Şükrü BULUT

    Donald Trump’ın cinayeti…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ümitlerin dirilişi
    Faruk ÇAKIR

    İlla hukuk, yine hukuk
    İbrahim Günaydın

    Babası 40, oğlu 120 yaşında
    İbrahim ERSOYLU

    Nur Talebelerinin ölümü ve Mikail Yaprak
    Risale-i Nur'dan

    Gel, bugün nevruz-u sultanîdir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.