İSKİ’de 874 makam aracını kim kullanıyor?

İstanbul’da iptal edilen 31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı kuruluşlarının 2018’e ait faaliyet raporları, nisan ve mayıs ayı meclis oturumlarında kabul edildi.

Bu raporlar borç ve alacak bilançosunun yanı sıra İBB, İSKİ ve İETT’deki makam aracı tablosunu da ortaya çıkardı.

Nisan ayında görüşülen faaliyet raporlarına göre İBB bünyesinde 643 yöneticiye karşılık 1717 makam aracı, 48 yöneticinin bulunduğu İETT’de 150 kiralık makam aracı bulunduğunu belirten İyi Partili İBB Meclis Üyesi Suat Sarı, İSKİ’nin faaliyet raporunda da benzer bir durumun var olduğunu söyledi.

İSKİ’de 124 yönetici, 874 makam aracı olduğunu belirten Sarı, “Bunları kim, nerede kullanıyor?” diye sordu. Sözcü’nün haberine göre, İyi Partili Sarı, İBB iştiraki olan İSKİ’nin raporlarında makam araçlarına ilişkin bilgileri paylaştı, 405 makam aracı ve toplam 874 adet kişilere tahsisli kiralık araç kullanıldığının altını çizdi. İyi Partili Sarı, “Toplam 124 yönetici bulunan İSKİ’deki 874 aracı kim ve kimler kullanıyor? Bu araçlardan kurum dışına tahsis edilenler var mıdır? Bu araçların taşıt tanıma sistemi neden kullanılmıyor? Bu araçlara ‘Resmi hizmete mahsustur’ yazısı neden konulmuyor?” diye sordu.