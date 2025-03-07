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Muğlak ifadeler keyfî uygulamalara yol açar - Siber Güvenlik Kanun teklifine tepkiler büyüyor

07 Mart 2025, Cuma 22:41
TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren Siber Güvenlik Kanun Teklifi’nde yer alan muğlak ifadelerin keyfî uygulamalara yol açacağı belirtiliyor.

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TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren Siber Güvenlik Kanun Teklifi’ne tepkiler büyüyor. Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Siber Güvenlik Kanun Teklifi’nin usul ve esas açısından çok sayıda hukukî eksiklik barındırdığını belirtti.Karaman, “Kanun metninde yer alan ‘algı operasyonu’, ‘veri sızıntısı’, ‘siber olay’ gibi muğlak ifadeler, keyfî uygulamalara kapı aralayabilir. Hukukun öngörülebilirlik ve belirlilik ilkelerine aykırı bir yaklaşım içeriyor” ifadesini kullandı. Teklifin 3. maddesinde “kritik altyapı”, “kritik kamu hizmeti” ve “siber olay” gibi soyut kavramları belirleme yetkisinin doğrudan yeni kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı’na bırakılmasını eleştiren Karaman, “Bu yetki Anayasa’nın 6. maddesine aykırıdır, yasama yetkisi TBMM’ye aittir ve devredilemez” ifadelerini kullandı.

Hukuk devleti ilkesini zedeler

İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, tasarıda yer alan bazı maddelerin hukuk devleti ilkesini zedelediğini belirterek, dijital çağın getirdiği fırsatların yanı sıra ciddi tehditleri de beraberinde getirdiğini vurguladı. Tasarıdaki bazı düzenlemelerin idarenin keyfîliğine yol açabileceğini ve anayasal güvenceleri tehdit ettiğini ifade eden Şahin, “Bu noktada 8. maddeye özel bir vurgu yaparak, ‘Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Başkanın yazılı emri ile arama, kopya çıkarma ve el koyma işlemi yapılabilir’ ifadesinin yargının yetkilerinin yürütmeye devredilmesi anlamına geldiğini söyledi. Bu durumun, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini zedeleyebileceğini belirten Şahin, “Hukuk, keyfîliği önlemek için vardır. Ancak bu düzenleme, yargının yetkisini yürütmeye devrediyor. Bu kabul edilemez” dedi.

Özel hayata müdahalede yeni bir adım

Diyarbakır Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Sezgin Tanrıkulu, “Şimdi, hukuk devleti mi, güvenlik devleti mi? Bu yasanın temel amacı; yurttaşlarımızın, muhalefetin temel haklarında ifade özgürlüğünü, kişi özgürlük ve güvenlik hakkını özel yaşama müdahale etmenin yeni bir aracı olarak kullanılacağını görüyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.  Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ise, “Şüphesiz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarihi boyunca yargının siyaset üzerinde baskı aracı olarak kullanıldığı çok hazin örnekler var. Yargı bir silah olarak kullanıldığında mutlaka bir bumerang gibi gelir, sahibini vurur” dedi.

Mehmet Kara - Ankara
[email protected]

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