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12 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

SGK’nın 'kara deliği' kapanmıyor

11 Ekim 2021, Pazartesi 23:08
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) gelirleri giderlerini karşılayamamaya; sistem açık vermeye devam ediyor.

Kurumun malî istatistiklerine göre AKP hükümetleri döneminde (2003-2021 Temmuz) bütçe açığı toplam 444.5 milyar lirayı buldu.

Açık veren SGK’ya 2008 yılında 35 milyar, 2010 yılında 55.2 milyar, 2015 yılında 79 milyar, 2020 yılında 248.8 milyar, 2021 Ocak-Temmuz ayında ise 149.4 milyar lira bütçe transferi yapıldı.

Konuyla ilgili çalışmalar yapan Dr. Ergün Demir ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç, 18 yıl boyunca 444.5 milyar liraya ulaşan açığın cumhuriyet döneminin rekoru olduğunu öne sürdü. Dr. Demir, “AK Parti hükümeti, SGK ile ilgili kanunları çıkarırken kamuoyuna ‘kara delikleri kapatıyoruz’ demişti. 2008’de yeniden yapılandırılarak yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun üzerinden ise 13 yıl geçti ve 18 yıldır AK Parti iktidarda. Görüyoruz ki 18 yıldır bu ‘açıkları’ kapatacak bürokrat, genel müdür henüz bulanamadı” dedi.

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